کد خبر: 1383156
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تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۰
اقتصاد » اخبار کلی

رکوردشکنی بورس

سعیده زمانی

جوان آنلاین: افزایش ارزندگی ریالی شرکت‌ها با رشد نرخ دلار به ۲۶۸هزار تومان، در کنار عملکرد کم‌سابقه شرکت‌های بورسی در شش ماه نخست سال که در قالب گزارش‌های کدال منتشر شده، بورس را در آستانه فتح کانال ۸ میلیون واحدی قرار داده است. شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات روز گذشته با رشد ۴/۲ درصدی به سطح ۷ میلیون و ۹۷۷ هزار واحد رسید و همزمان شاخص هم‌وزن نیز ۳۳/۲ درصد افزایش یافت. به این ترتیب بازار بین محافظه‌کاری روز‌های اخیر و ارزندگی، دومی را انتخاب کرد. 
انتشار گزارش‌های شش ماهه شرکت‌های بورسی، تصویر تازه‌ای از وضعیت درآمدی صنایع در نیمه نخست سال پیش روی سهامداران قرار داده است. رشد ۱۱۳درصدی درآمد صنایع بازار در شش ماه اول سال و به‌ویژه جهش ۱۳۵درصدی فروش در تابستان، از عملکرد کم‌سابقه شرکت‌ها حکایت دارد. البته بخشی از این بهبود، پیشاپیش در قیمت سهام منعکس شده و منجر به رشد ۱۰۰ درصدی شاخص بورس در نیمه اول امسال شده است. همین مسئله حالا انتخاب سهم‌ها را مشکل کرده است. پول حالا خیلی سخت‌گیرتر شده و دنبال سهم‌هایی می‌گردد که دلار و سودآوری پشت آنها باشد. به رغم آنکه رشد قیمت‌ها در بازار سهام، دست سهامداران را برای انتخاب محدودتر کرده است، اما در میان گروه محصولات کشاورزی، همچنان گزینه‌های جذاب به وفور یافت می‌شود. این گروه در حالی طی ششمین ماه سال به درآمد ۴۰ همتی دست یافته که رشد بیش از ۲۵۹ درصدی را نسبت به شهریور سال قبل به نمایش درآورده است. 
در گروه پالایشی‌ها نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد که گروه فرآورده‌های نفتی در شهریورماه به درآمد ۷۱۳ همتی دست یافته‌اند که در مقایسه با شهریورماه سال گذشته رشد ۲۵۲ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین درآمد تابستان به سبب رشد قیمت دلار، ۷۳ درصد نسبت به بهار تقویت شده است. این گزارش عملکرد در کنار اظهارات روز گذشته مرتضی زمانیان، معاون راهبردی وزارت اقتصاد در خصوص عدم حذف تخفیف پالایشگاه‌ها، نگرانی سهامداران را برطرف و به طور حتم در وضعیت روز‌های آینده بازار مؤثر است. پیش از این اظهاراتی در خصوص اختلاف وزارت نفت و وزارت اقتصاد در خصوص حذف تخفیفات پالایشگاه‌ها مطرح شده بود. معاون راهبردی وزارت اقتصاد در این باره گفت: اینکه گفته می‌شود وزارت اقتصاد به دنبال حذف تخفیف ۵ درصدی است، به این شکل نیست و فعلاً تصمیم بر این است که اعداد و مبانی قبلی ساری و جاری باشد و اتفاق اساسی در اعداد رخ ندهد. همچنین در گزارش‌های کدال عملکرد شرکت‌های دارویی نیز قابل توجه بوده است. گروه دارویی به عنوان شاگرد اول‌های بورس از ابتدای سال با بازدهی حدود ۲۰۰ درصدی، رتبه اول رالی صنایع را به خود اختصاص داده و همچنان عملکرد این گروه، خیره‌کننده است. این گروه در شهریورماه با رشد نقطه به نقطه ۲۳۷ درصدی به درآمد ۵۴ همتی دست یافته است. از سوی دیگر گروه فلزات گرانبها هم به سبب رکوردشکنی فلزات از جمله مس، آلومینیوم و روی، همچنان مورد توجه اهالی بازار قرار دارند. بازدهی این گروه از ابتدای سال به بیش از ۱۵۰ درصد رسیده و همچنان کارنامه سبز آنها راهی سامانه کدال می‌شود. گروه شوینده‌ها نیز عملکرد قابل توجهی در گزارش‌های شش ماهه داشته‌اند، به طوری که این گروه در شهریورماه با رشد نقطه به نقطه ۲۱۱درصدی فروش مواجه شدند. همچنین نسبت به مردادماه درآمد این صنعت افزایش ۷۰درصدی را تجربه کرده است. گروه غذایی در بازار سرمایه عملکرد خیره‌کننده‌ای را به نمایش درآوردند. همچنین با افزایش قیمت دلار و تقویت قیمت‌ها در تالار صنعتی بورس کالای ایران عملکرد فولادی‌ها نیز درخشان بوده است. پتروشیمی‌ها در مقیاس شش ماهه به درآمد ۵۷۹ همتی دست یافتند که در مقایسه با شش ماهه قبل، رشد ۲۸درصدی داشته است. گروه کاشی و سرامیک هم در تابستان عملکرد جذابی را به نمایش درآورد. این صنعت در شهریورماه به درآمد ۷/۲ همتی رسید که ۱۳۸درصد بالاتر از شهریور گذشته است.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: ریال ، دلار ، بازار
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