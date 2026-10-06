کد خبر: 1383146
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تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۲
بين‌الملل » اخبار كلی

هشدار انگلیس درباره محدودیت تامین برق

6 اپراتور شبکه برق انگلیس هشدار داد که با توجه به پیش‌بینی کاهش شدید تولید انرژی بادی در طول شب، ممکن است از بعدازظهر سه‌شنبه وضعیت تامین برق با محدودیت مواجه شود.

جوان آنلاین: «اپراتور ملی سیستم انرژی» (NESO) نسبت به احتمال کمبود ۱.۹ گیگاواتی برق در بازه زمانی ساعت ۱۵:۰۰ تا ۲۳:۰۰ (به وقت لندن) هشدار داد. این برآورد کمبود، نسبت به هشداری که اواخر روز دوشنبه صادر شده بود، رقم بزرگ‌تری را نشان می‌دهد.

هدف از صدور این هشدارها، ترغیب نیروگاه‌ها به در دسترس قرار دادن ظرفیت تولید بیشتر و کمک به احیای ذخیره اطمینان (حاشیه ایمنی) شبکه برق است. اپراتور شبکه برق انگلیس معمولا پس از تامین برق اضافی، این اطلاعیه‌ها را لغو می‌کند.

با افزایش تقاضا به دلیل سردتر شدن هوا، تولید انرژی بادی برای حفظ تعادل شبکه اهمیت فزاینده‌ای پیدا می‌کند. نوسانات شدید در پیش‌بینی‌ها می‌تواند به‌سرعت انگلیس را برای جبران کمبود برق، بیش از پیش به نیروگاه‌های گازی وابسته کند.

چشم‌انداز تولید انرژی بادی برای ساعات پایانی روز سه‌شنبه، طی شب گذشته ضعیف شد. بر اساس داده‌های اپراتور بازار «الکسون» (Elexon)، پیش‌بینی می‌شود میزان تولید در ساعت ۱۸ تنها ۲.۲ گیگاوات باشد که حدود ۴۰ درصد کمتر از پیش‌بینی روز قبل و تنها یک‌چهارم میانگین تولید در سال جاری است.

بر اساس گزارش بلومبرگ، اپراتور شبکه برق انگلیس اعلام کرد که وضعیت را دوباره ظهر سه‌شنبه به وقت لندن بررسی خواهد کرد.

پیش‌تر شرکت «یوکی پاور نتورکس» (UKPN) اعلام کرد روز دوشنبه بر اثر بروز نقص فنی در شبکه برق زیرزمینی، هزاران خانه و واحد تجاری در بخش‌هایی از لندن دچار قطعی برق شدند.

این اختلال حدود ساعت ۱۰:۳۲ صبح (به وقت گرینویچ) آغاز و در حدود ۳۲ محدوده پستی — عمدتا در شرق لندن — گزارش شد.

این شرکت که مسئولیت بهره‌برداری از شبکه‌های برق در لندن، جنوب‌شرقی و شرق انگلیس را بر عهده دارد، اعلام کرد که علت این قطعی، نقص فنی در شبکه زیرزمینی محلی بوده است.

این اختلال بر وضعیت حمل‌ونقل و کسب‌وکار‌های پایتخت انگلیس نیز تاثیر گذاشت؛ به‌طوری‌که نمایشگر‌های اطلاعات حرکت قطار‌ها در ایستگاه «لیورپول استریت» لندن خاموش شدند و برق برخی فروشگاه‌ها و دفاتر اداری نیز قطع گردید. همچنین در پی قطع سرویس وای‌فای و از کار افتادن نمایشگر‌های رایانه، دفاتر اداری نیز با مشکلاتی مواجه شدند.

خط راه‌آهن «گریت نورترن» نیز تحت تاثیر این وضعیت قرار گرفت و قطار‌ها به دلیل قطع روشنایی سکو، قادر به توقف در ایستگاه «اسکس رود» نبودند. در نتیجه، به مسافران توصیه شد که از مسیر‌های ایستگاه‌های «اولد استریت» یا «هایبری و ایزلینگتون» تردد کنند و زمان بیشتری را برای سفر خود در نظر بگیرند.

شرکت «یوکی پاور نتورکس» حدود ۱۵ دقیقه پس از آغاز قطعی، با تغییر مسیر جریان برق، توانست برق ۴۹۸۹ خانه و واحد تجاری را دوباره وصل کند.

بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی، برق به‌تدریج وصل شد و تا بعدازظهر، جریان برق در تمامی مناطق پستی تحت تاثیر، به‌طور کامل برقرار گردید. اما جزئیات بیشتری درباره علت نقص فنی شبکه زیرزمینی ارائه نشد.

برچسب ها: انگلیس ، شبکه برق ، تولید انرژی
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