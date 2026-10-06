جوان آنلاین: از رویترز، وزارت دفاع فرانسه اعلام کرد این کشور نخستین آزمایش شلیک موشک بالستیک زیردریایی‌پرتاب نسل جدید «ام۵۱.۳» را انجام داده است؛ اقدامی که در بحبوحه افزایش تنش‌ها با روسیه، بر توان بازدارندگی هسته‌ای فرانسه تأکید دارد.

به گزارش ایرنا، موشک «ام۵۱.۳» که به کلاهک هسته‌ای مجهز نبود، در سواحل منطقه بریتانی در غرب فرانسه شلیک شد. این آزمایش در چارچوب عملیاتی برای تأیید توانایی زیردریایی هسته‌ای «لو ویگیلان» در به‌کارگیری این سلاح پس از انجام یک دوره اساسی تعمیر و نگهداری صورت گرفت.

وزارت دفاع فرانسه در بیانیه‌ای اعلام کرد این شلیک بدون محموله جنگی و با رعایت کامل تعهدات بین‌المللی انجام شده است.

اگرچه در اطلاعیه وزارت دفاع فرانسه اشاره‌ای به روسیه نشده بود، این آزمایش پس از آن انجام شد که ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه، هفته گذشته به غرب هشدار داد در رویارویی بر سر اوکراین، با تهدید منطقه برون‌بومی روسیه یعنی کالینینگراد، تنش‌ها را تشدید نکند.

کالینینگراد میان دو کشور عضو اتحادیه اروپا، لهستان و لیتوانی قرار دارد و مسکو صراحتاً اعلام کرده است در صورت لزوم برای دفاع از این منطقه از سلاح‌های هسته‌ای استفاده خواهد کرد.

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در ویدئویی که در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر کرد و در آن در حال تماشای شلیک موشک بود، گفت: امروز ما قدرتمندتر هستیم. این پیام به‌روشنی و با صدای بلند، برای هر جایی که باید دریافت شود، ارسال شده است.

موشک «ام۵۱.۳» جدیدترین نسخه این موشک است که در اکتبر ۲۰۲۵ و در چارچوب برنامه نوسازی توان بازدارندگی هسته‌ای فرانسه به کار گرفته شد.

فرانسه دارای زرادخانه هسته‌ای متشکل از تسلیحات قابل شلیک از هوا و دریا است و چهار زیردریایی حامل موشک‌های بالستیک ستون اصلی توان بازدارندگی هسته‌ای دریایی این کشور را تشکیل می‌دهند.