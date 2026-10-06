کد خبر: 1383138
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تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
ورزش » ساير
گل بود به سبزه نیز آراسته شد 

ابطال انتخابات تکواندو، حاشیه جدید ورزش 

ابطال انتخابات تکواندو، حاشیه جدید ورزش  خبر ابطال انتخابات فدراسیون تکواندو درست از آب درآمد و این رشته مدال‌آور و المپیکی باید منتظر نتیجه رأی نهایی پس از اعتراض هادی ساعی باشد. 
شیوا نوروزی

خبر ابطال انتخابات فدراسیون تکواندو درست از آب درآمد و این رشته مدال‌آور و المپیکی باید منتظر نتیجه رأی نهایی پس از اعتراض هادی ساعی باشد. 
با اینکه این خبر ابتدا در فضای مجازی منتشر شد، ولی از آنجا که در سال‌های اخیر مجامع انتخاباتی فدراسیون‌ها با ایرادات زیادی برگزار می‌شود، ابطال انتخابات تکواندو دور از انتظار نبود، به‌ویژه که پس از مجمع اردیبهشت‌ماه، دو نامزد به حضور هادی ساعی اعتراض داشتند. 
حکم شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری اعلام شد و به موجب آن، انتخابات ۲۱ اردیبهشت‌ماه فدراسیون تکواندو ابطال شده است. در صورت تأیید نهایی این رأی، ریاست هادی ساعی قانونی نخواهد بود و در عین حال این رأی حکم بدوی بوده و رئیس فدراسیون حق اعتراض دارد. فرایند انتخابات و نحوه تأیید صلاحیت هادی ساعی دلیل اصلی اعتراض فریبرز عسگری، سرمربی سابق تیم‌ملی و مجید نیری دیگر نامزد این انتخابات بوده است. در مجمع برگزار شده ساعی توانست ۹ نامزد دیگر را پشت سر بگذارد و برای دومین دوره رئیس فدراسیون تکواندو شود. 
باطل شدن نتیجه انتخابات حاشیه جدید تکواندو است؛ تیم‌ملی اخیراً در بازی‌های آسیایی ناگویا دو طلا، یک نقره و یک برنز به دست آورد و پس از اتمام این بازی‌ها حکم دیوان عدالت اداری رسماً اعلام شد. تکواندو در بازی‌های المپیک پاریس خوش درخشید و عملکرد درخشانی داشت. با وجود این در هفته‌های اخیر اخبار ضدونقیضی در خصوص پرونده‌های قضایی رئیس فدراسیون منتشر شده و هوگوپوشان را به حاشیه برده است. حالا رأی دیوان چالش‌های مدیریتی تکواندو را به اوج رسانده و باید دید وزارت ورزش چه اقدامی در این خصوص انجام خواهد داد. 
ورزش ایران به ابطال نتایج مجامع انتخاباتی عادت کرده است؛ بهمن‌ماه سال گذشته رأی ابطال انتخابات فدراسیون دوومیدانی آمد. پس از کش‌وقوس‌های فراوان نتیجه اعتراض به این رأی در مردادماه اعلام شد و احسان حدادی، رئیس فدراسیون باقی ماند. مسئولیت برگزاری مجامع انتخاباتی با وزارت است و این وزارتخانه باید پاسخگوی این حجم از حواشی فدراسیون‌ها و انتخابات آنها باشد. البته دنیامالی، وزیر ورزش نیز شرایط خوبی ندارد و خطر استیضاح از سوی نمایندگان مجلس را احساس می‌کند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: تکواندو ، مسابقات ، ورزش
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