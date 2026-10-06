ادعای سنتکام در ارتباط با سقوط بالگرد آمریکایی در دریای سرخ

جوان آنلاین: به نقل از آپا آذ، فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) امروز سه شنبه با انتشار پیامی مدعی شد که گزارش‌های مربوط به سرنگونی یک بالگرد نظامی این کشور بر فراز دریای سرخ، نادرست هستند.

بر اساس اعلام این رسانه، فرماندهی تروریست‌های سنتکام مدعی شد که بالگرد «MH-۶۰ R» نه سقوط کرده، نه هدف قرار گرفته و سرنگون شده است!

این در حالیست که سیستم‌های ردیابی پرواز با ثبت وضعیت اضطراری در آب‌های دریای سرخ، پیشتر تاکید کردند که یک بالگرد متعلق به نیروی دریایی آمریکا پیش از آنکه از صفحات رادار در نزدیکی سواحل شهر «ینبع» عربستان ناپدید شود، کد امداد خواهی ارسال کرده است.

طبق داده‌های ردیابی لحظه‌ای که توسط سایت فلایت رادار ۲۴ ارائه شد، این بالگرد چندمنظوره از نوع MH-۶۰ S متعلق به نیروی دریایی آمریکا، کد استغاثه ۷۷۰۰ را ارسال کرد. این کد، نشانه جهانی در حوزه هوانوردی است که نشان‌دهنده وضعیت اضطراری عمومی می‌باشد. این پیام در حین پرواز بر فراز مسیر‌های کشتیرانی در دریای سرخ، در نزدیکی شهر ینبع ارسال شد.

نمودار‌های مربوط به مسیر پرواز و داده‌های مرتبط با فرستنده-گیرنده هواپیما، نشان‌دهنده کاهش ناگهانی سرعت، اندکی پس از فعال‌سازی کد اضطراری است.

لحظاتی پس از ثبت پیام اضطراری و کاهش سرعت، سیگنال‌های دور از دسترس هواپیما قطع شد و این بالگرد از سرویس‌های عمومی ردیابی راداری ناپدید شد.