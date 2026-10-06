کد خبر: 1383117
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تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۰
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هشدار سردار رادان به احتکار کنندگان/ محتکران در جنگ اقتصادی «وطن‌فروش» هستند

3 فرمانده کل انتظامی کشور با هشدار به محتکران گفت: کسانی که در شرایط جنگ اقتصادی احتکار می‌کنند، حتما و قطعا «وطن فروش» و «دزد امنیت اقتصادی» هستند.

جوان آنلاین: سردار احمدرضا رادان روز سه شنبه در نشست کارآفرینان و فعالان اقتصادی کشور با پلیس امنیت اقتصادی فراجا افزود: در حوزه امنیت انتظامی - عملیاتی و امنیت اقتصادی، گروهی هستند که وطن فروش هستند، کسانی که در این شرایط که در جنگ اقتصادی هستیم، احتکار می‌کنند حتما و قطعا «وطن فروش» و «دزد امنیت اقتصادی» هستند، نباید اجازه دهیم برای این افراد که ناامن کنندگان امنیت اقتصادی هستند، شرایط امن باشد.

وی با اعلام حمایت پلیس از فعالان اقتصادی ادامه داد: اگر چرخ فعالیت شما عزیزان بچرخد، چرخ امنیت نیز به‌خوبی می‌چرخد؛ ما را پشتیبان و حامی خود بدانید.

فرمانده کل انتظامی کشور خاطرنشان کرد: دشمن امنیت و اقتصاد را هدف گرفته، نیرو‌های مسلح که همان افسران جنگ سخن و امنیت هستند، درس عبرت خوبی به دشمن داده‌اند و شما عزیزان و فعالان اقتصادی که افسران جنگ اقتصادی هستید نیز در این شرایط، جانانه در میدان ماموریت حوزه اقتصاد بوده و هستید.

سردار رادان گفت: مردم و ملت مبعوث در تمام این ایام، در میدان و پای کار بودند، امروز همه ما در یک جبهه هستیم و آن جبهه «امنیت» است؛ ما در جبهه امنیت انتظامی و نظامی و شما عزیزان در جبهه امنیت اقتصادی هستید و حتما باید دست به دست دهیم و یکدل و همراه باشیم.

وی افزود:در شرایط جنگی باید سازوکار فعالیت فعالان اقتصادی تسهیل و تسریع شود و در شرایط خاص لازم است به جای پرداختن به همه مسائل، موضوعات اولویت‌دار و پیش‌برنده در بازه زمانی کوتاه در کانون توجه قرار گیرد.

فرمانده کل انتظامی کشور اظهار کرد: در مسیر حمایت از شما عزیزان و فعالان و دلسوزان اقتصادی از هیچ پشتیبانی دریغ نخواهم کرد.

در این نشست صمیمانه چند ساعته، تعدادی از فعالان اقتصادی به بیان مشکلات و دیدگاه‌های خود پرداختند.

رونمایی از تألیفات علمی و پژوهشی پلیس امنیت اقتصادی فراجا از دیگر بخش‌های این نشست بود.

برچسب ها: سردار رادان ، جنگ اقتصادی ، احتکارکنندگان
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