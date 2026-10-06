ظرفیت تولید تجهیزات دفاعی کشور به ۲.۵ برابر قبل از جنگ رسید

سخنگوی وزارت دفاع با اشاره به افزایش ظرفیت تولید تسلیحات و تجهیزات دفاعی کشور گفت: ظرفیت تولیدات بومی دفاعی در مقایسه با پیش از آغاز دفاع مقدس رمضان، به ۲.۵ برابر افزایش یافته است.

جوان آنلاین: سردار طلایی‌نیک، سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در نشست خبری که عصر امروز برگزار شد، با اشاره به شرایط کنونی کشور اظهار کرد: در وضعیت تثبیت موفقیت‌ها و تکمیل شکست‌های دشمن در جریان بیش از هفت ماه دفاع مقدس رمضان قرار داریم و این موفقیت‌ها با همت مردم، رزمندگان، راهبری فرماندهی معظم کل قوا و همکاری ارکان نظام محقق شده است.

وی افزود: دوره تثبیت موفقیت‌ها و تکمیل شکست‌های دشمنان آمریکایی و صهیونیستی ایجاب می‌کند که همه آحاد مردم همچنان در صحنه باشند و ارتقای قدرت دفاعی و تاب‌آوری ملی با جدیت دنبال شود.

سخنگوی وزارت دفاع با اشاره به عملیات روانی دشمن و برخی رویکردهای اخیر درباره احتمال تجاوز یا شرارت دشمنان آمریکایی و صهیونیستی تصریح کرد: هرگونه تجاوز و شرارت با واکنش قاطع جمهوری اسلامی ایران و شکست‌های سنگین دشمن مواجه خواهد شد.

طلایی‌نیک، مقاومت و قدرت ملی را اصلی‌ترین راهکار برای تکمیل شکست دشمن و تأمین حقوق ملت ایران دانست و گفت: ریشه‌کنی حضور نظامی آمریکا از منطقه و پایان دادن به شرارت‌های رژیم صهیونیستی از دستاوردهای بزرگ دفاع مقدس اخیر خواهد بود و این روند با رخدادهای جاری و آتی تکمیل خواهد شد.

وی تأکید کرد: مجازات قاتلان و تروریست‌های آمریکایی و صهیونیستی، اراده قطعی جمهوری اسلامی ایران است و تحت هیچ شرایطی جنایت‌های دشمنان علیه امام شهید، کودکان، دانش‌آموزان و دیگر قربانیان این جنایت‌ها فراموش نخواهد شد.

افزایش ۲.۵ برابری ظرفیت تولید تجهیزات دفاعی

سخنگوی وزارت دفاع در ادامه با اشاره به عملکرد این وزارتخانه طی هفت ماه گذشته اظهار کرد: پس از شهادت امیر سرلشکر خلبان شهید نصیرزاده، وزارت دفاع طی این مدت با سرپرستی سردار دکتر ابن‌الرضا اداره شد و این دوره با موفقیت‌های گوناگون و در ادامه افتخارات دوره شهید نصیرزاده همراه بود.

طلایی‌نیک افزود: عملکرد موفق دوره هفت‌ماهه سرپرستی سردار ابن‌الرضا با همکاری مجاهدانه معاونان، مدیران و رؤسای سازمان‌های وزارت دفاع، موجب رضایت فرماندهان عالی نیروهای مسلح و مجموعه‌های مرتبط با این وزارتخانه شده است.

وی ادامه داد: وزارت دفاع در این مدت در پشتیبانی از نیروهای مسلح، به‌ویژه در تأمین نیازمندی‌های مهم جنگ، نقش راهبردی و عملکرد موفقی داشته است.

سخنگوی وزارت دفاع با اشاره به رشد تولیدات دفاعی کشور گفت: سه ماه پیش اعلام کردیم که میزان تولید تسلیحات و تجهیزات بومی نسبت به پیش از جنگ رمضان حدود دو برابر شده است، اما اکنون این رقم به ۲.۵ برابر افزایش یافته و ظرفیت تولید تسلیحات و تجهیزات دفاعی کشور به دو و نیم برابر پیش از دفاع مقدس رمضان رسیده است.

طلایی‌نیک این افزایش ظرفیت را نتیجه بهره‌گیری حداکثری از توان شرکت‌های دانش‌بنیان و تلاش مجموعه صنایع دفاعی کشور دانست و اظهار کرد: عمق راهبردی پشتیبانی تسلیحاتی، بومی بودن تسلیحات و تجهیزات دفاعی و افزایش ظرفیت تولید داخلی از مؤلفه‌های مهم قدرت ملی و موجب افزایش تاب‌آوری کشور در برابر دشمن است.

افزایش ۴۵ درصدی خدمات حکمت به شاغلان و بازنشستگان

وی همچنین با اشاره به اقدامات وزارت دفاع در حوزه معیشت کارکنان گفت: در هفت ماه گذشته، در کنار تأمین و پشتیبانی تسلیحاتی نیروهای مسلح، اقدامات مؤثری در حوزه معیشت نیز انجام شده است.

سخنگوی وزارت دفاع خاطرنشان کرد: میزان برخورداری شاغلان و بازنشستگان از خدمات حکمت مجموعه اتکا نسبت به پیش از جنگ رمضان ۴۵ درصد افزایش یافته است.

طلایی‌نیک در بخش دیگری از سخنان خود به معرفی گزینه پیشنهادی وزارت دفاع اشاره کرد و گفت: آقای مهندس مهرداد اخلاقی برای تصدی وزارت دفاع به مجلس شورای اسلامی معرفی شده است و تخصص، تجربه و ویژگی‌های خاص ایشان متناسب با مسئولیت‌های این وزارتخانه مورد توجه قرار گرفته است.

معرفی مهرداد اخلاقی برای وزارت دفاع با هدف استمرار جهش قدرت موشکی و پهپادی انجام شد

سخنگوی وزارت دفاع در ادامه سخنان خود با تشریح دلایل معرفی مهندس مهرداد اخلاقی برای تصدی وزارت دفاع به مجلس شورای اسلامی گفت: معرفی وی با توجه به تخصص، تجربه و ویژگی‌های خاص او و متناسب با اقتضائات جهش قدرت موشکی، پهپادی و مجموعه تسلیحات دفاعی کشور توسط مسئولان عالی نظام انجام شده است.

وی افزود: مهندس اخلاقی متناسب با اولویتی که برای استمرار جهش کمی و کیفی تسلیحات راهبردی و اثربخش در جنگ وجود دارد، از میان مدیران مجرب، متخصص، شجاع و کارآمد وزارت دفاع معرفی شده است.

طلایی‌نیک با اشاره به سوابق مهندس اخلاقی اظهار کرد: وی دارای ۴۳ سال سابقه مدیریتی، فنی، صنعتی، علمی و راهبردی است و از افراد کلیدی در ارتقای قدرت موشکی کشور به شمار می‌رود. بر همین اساس و با توجه به اولویت‌های تعیین‌شده برای وزارت دفاع در حوزه ارتقای قدرت تسلیحاتی و تجهیزاتی، معرفی وی می‌تواند موجب افزایش هم‌افزایی و سرعت و توان پیشبرد برنامه‌های این وزارتخانه شود.

سخنگوی وزارت دفاع ادامه داد: مهندس اخلاقی از سال‌های گذشته تعامل و همکاری نزدیکی با سردار ابن‌الرضا، سایر مسئولان وزارت دفاع و فرماندهان نیروهای مسلح داشته است.

وی تصریح کرد: معرفی مهندس اخلاقی برای تصدی وزارت دفاع، در کنار ادامه جانشینی وزیر توسط سردار ابن‌الرضا، به معنای استمرار برنامه‌های شهید نصیرزاده، وزیر دفاع شهید، خواهد بود و با هماهنگی و حمایت مقامات عالی لشکری و کشوری، توان راهبردی و مدیریتی وزارت دفاع را برای تأمین اولویت‌های جنگ و ارتقای قدرت دفاعی بیش از گذشته فراهم خواهد کرد.

برنامه وزیر پیشنهادی برای ارتقای توان تسلیحاتی و معیشت کارکنان

طلایی‌نیک گفت: مهندس اخلاقی برنامه‌های خود را با رویکرد ارتقای توان تسلیحاتی، تجهیزات و مهمات و همچنین بهبود وضعیت معیشتی کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است.

وی افزود: برنامه مهندس اخلاقی تکمیل‌کننده برنامه چهار ساله وزیر دفاع شهید و همراه با تغییرات متناظر با اولویت‌ها و اقتضائات جنگ است.

سخنگوی وزارت دفاع یکی از رویکردهای مهم مهندس اخلاقی در بیش از چهار دهه تجربه مدیریتی و صنعتی در وزارت دفاع را اتکا به نخبگان و سرمایه انسانی عنوان کرد و گفت: وی در به‌کارگیری دانشمندان، متخصصان و نخبگان جوان، در کنار بهره‌گیری از تجربیات ملی، کارنامه درخشانی دارد.

طلایی‌نیک خاطرنشان کرد: در ۴۳ سال خدمت مهندس اخلاقی، بیش از ۴۰ مورد تقدیر از وی توسط مقامات لشکری و کشوری انجام شده است که از جمله آن می‌توان به چندین مورد تقدیر ویژه امام شهید از ایشان به دلیل عملکرد برجسته در ارتقای قدرت موشکی و تسلیحات دفاعی کشور اشاره کرد.

وی ادامه داد: همچنین در جشنواره‌ها و ارزیابی‌های مختلف ستاد کل نیروهای مسلح و مجموعه دفاعی کشور، مهندس اخلاقی به عنوان یکی از مدیران موفق، باتجربه و مبتکر مورد تقدیر قرار گرفته است.