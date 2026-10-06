کد خبر: 1383091
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تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۹
ورزش » ساير

جنجال معافیت در کره جنوبی؛ احتمال لغو امتیاز پس از رفتار بازیکنان امید

کره جنوبی؛ اظهارات بازیکنان تیم امید کره جنوبی ممکن است به قیمت تغییر یک قانون نظامی این کشور تمام شود.

جوان آنلاین: تیم فوتبال زیر ۲۳ سال کره جنوبی در فینال بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی - ناگویا از سد ژاپن گذشت و برای چهارمین دوره متوالی به مقام قهرمانی دست یافت؛ اتفاقی که سبب شد اعضای این تیم از انجام خدمت سربازی معاف شوند.

بازیکنان تیم امید کره جنوبی، معافیت خود را در فضای مجازی جشن گرفتند که این مسئله، انتقاداتی را در کشور کره به دنبال داشت. رسانه «Seoul Economic Daily» گزارش داد که کی‌هیوک لی کاپیتان تیم بعد از قهرمانی گفت تنها ۹ روز تا اعزام او به خدمت باقی مانده بود و در ادامه گفت «من به ارتش نمی‌روم!». مین‌هیوک یانگ بازیکن ۲۰ تیم هم گفت مدال‌ها و جام‌ها اهمیت ندارند و تنها با هدف معافیت از خدمت سربازی به میدان رفته است.

همین اظهارات، موجی از واکنش‌های منفی را در جامعه کره جنوبی برانگیخت و اعتراض مردم به تسهیلات و معافیت‌های ورزشی را در پی داشت. وزارت دفاع ملی کشور کره جنوبی هم به این اتفاق واکنش نشان داد و احتمال لغو دریافت معافیت از خدمت سربازی، با وجود موفقیت در ناگویا وجود دارد.

بیت‌نا چونگ، سخنگوی وزارت دفاع کره جنوبی ضمن انتقاد از رفتار بازیکنان تیم امید این کشور پس از قهرمانی آسیا گفت: اظهارات و رفتار اخیر برخی از افراد ورزشی عمیقاً تأسف‌بار است. هر عضو جامعه باید به خدمت سربازی که وظیفه‌ای مقدس است، احترام بگذارد. قصد داریم کاهش یا لغو تدریجی خدمت تکمیلی را در طرح جامع اصلاحات دفاعی منعکس کنیم؛ از جمله برای ورزشکاران. این تغییرات را با در نظر گرفتن عدالت در میان مشمولان خدمت سربازی، کاهش جمعیت مردان واجد شرایط و افکار عمومی دنبال خواهیم کرد.

با افزایش انتقادات، بازیکنان تیم کره جنوبی هم متن‌هایی برای عذرخواهی منتشر کردند. کی‌هیوک لی بابت اظهارات و رفتارهایی که بر مزایای خدمت تأکید داشت، عذرخواهی کرد و مین‌هیوک یانگ گفت که منظورش مبنی بر داشتن انگیزه معافیت از خدمت سربازی را بد منتقل کرده است!

سونگ‌مین یو، رئیس کمیته المپیک و ورزش کره جنوبی هم از اظهارات بازیکنان تیم امید این کشور گلایه کرد و گفت: آموزش‌هایی را درباره مصاحبه و استفاده از شبکه‌های اجتماعی به ورزشکاران ارائه می‌کنیم، اما کنترل رفتارها و صحبت‌های ناگهانی هر بازیکن دشوار است. باید راهکارهایی پیدا کنیم تا به ورزشکاران کمک کند با وقار و شایسته اعضای تیم ملی حرف بزند.

 

برچسب ها: کره جنوبی ، امید ، تیم امید
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