نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با ماده ۲۲ طرح مقابله با نفوذ بیگانگان موافقت کردند.

جوان آنلاین: نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۱۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، با ماده ۲۲ طرح مقابله با نفوذ بیگانگان موافقت کردند.

طبق این مصوبه، مصاحبه و شرکت اتباع ایرانی در گفتگو با رسانه ها یا انسان رسانه هایی که توسط وزارت اطلاعات به عنوان «معاند» تعیین و اعلام عمومی شده اند یا تحت مالکیت یا مدیریت با بودجه کارگزاران مرتبط با دولتهای سطح یک یا دو قرار دارند، جز با رعایت مقررات این قانون، ممنوع بوده و مستوجب یک یا چند مورد از مجازاتهای درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است. مقامات از مفاد ماده مستثنا هستند.