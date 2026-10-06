جوان آنلاین: فرماندهی دریایی منطقه مدیترانه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که ناو هواپیمابر هسته‌ای شارل دوگل فرانسه در جنوب این کشور دچار آتش سوزی شده است.

بر اساس این گزارش هشدار آتش‌سوزی حوالی ساعت ۱۱:۳۰ صبح به وقت محلی، در یک اتاق فنی در نزدیکی آشیانه هواپیما فعال شده است. این بیانیه تاکید می‌کند که در زمان آتش سوزی هیچ هواپیمایی بر روی ناو حضور نداشته است.

در این بیانیه آمده است که خدمه ناو بلافاصله برای مهار آتش وارد عمل شدند و سپس تیم‌های آتش‌نشانی دریایی پایگاه تولون به آن‌ها ملحق شده و آتش مدتی بعد مهار شد.

ناو هواپیمابر «شارل دوگل» از اواخر ماه اوت گذشته وارد مرحله تعمیرات فنی شده و قرار است این فرآیند تا اوایل دسامبر آینده ادامه یابد.

این ناو، تنها ناو هواپیمابر از این نوع در فرانسه است و فرانسه در کنار آمریکا، تنها کشورهایی هستند که ناوهای هواپیمابر با نیروی پیشران هسته‌ای در اختیار دارند.