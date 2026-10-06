کد خبر: 1383047
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تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۵
بين‌الملل » اخبار كلی

اولین تلفات آمریکا در جنگ یمن؛ بالگرد آمریکایی ناپدید شد 

آمریکا سیستم‌های ردیابی پرواز پس از ارسال پیام اضطراری از سوی یک بالگرد آمریکایی بر فراز دریای سرخ در نزدیکی بندر ینبع عربستان از ناپدید شدن این بالگرد خبر دادند. 

جوان آنلاین: سیستم‌های ردیابی پرواز با ثبت وضعیت اضطراری در آب‌های دریای سرخ، تاکید کردند که یک بالگرد متعلق به نیروی دریایی آمریکا پیش از آنکه از صفحات رادار در نزدیکی سواحل شهر «ینبع» عربستان ناپدید شود، کد امداد خواهی ارسال کرده است.

طبق داده‌های ردیابی لحظه‌ای که توسط سایت فلایت رادار ۲۴ ارائه شده است، این بالگرد چندمنظوره از نوع MH-۶۰S متعلق به نیروی دریایی آمریکا، کد استغاثه ۷۷۰۰ را ارسال کرد. این کد، نشانه جهانی در حوزه هوانوردی است که نشان‌دهنده وضعیت اضطراری عمومی می‌باشد. این پیام در حین پرواز بر فراز مسیرهای کشتیرانی در دریای سرخ، در نزدیکی شهر ینبع ارسال شد.

نمودارهای مربوط به مسیر پرواز و داده‌های مرتبط با فرستنده-گیرنده هواپیما، نشان‌دهنده کاهش ناگهانی سرعت، اندکی پس از فعال‌سازی کد اضطراری است.

لحظاتی پس از ثبت پیام اضطراری و کاهش سرعت، سیگنال‌های دور از دسترس هواپیما قطع شد و این بالگرد از سرویس‌های عمومی ردیابی راداری ناپدید گشت.

در پی این حادثه، یک هواپیمای گشتی دریایی آمریکایی به سمت آخرین موقعیتی که بالگرد نظامی آمریکا پیش از ناپدید شدن از سیستم‌های ردیابی در دریای سرخ در آن رصد شده بود، اعزام شد.

تا این لحظه، نیروی دریایی آمریکا و فرماندهی مرکزی سنتکام هیچ بیانیه رسمی یا گزارش عملیاتی در مورد این حادثه و یا وضعیت و تعداد افراد حاضر در این بالگرد منتشر نکرده‌اند.

پس از امتناع مکرر دولت آمریکا از در موافقت با درخواست کمک عربستان سعودی در جنگ یمن، یک مقام آمریکایی شب گذشته به الجزیره گفت: ما برای مقابله با حملات حوثی‌ها (ارتش و مبارزان یمنی)، از جمله در زمینه‌ های برنامه‌ ریزی، تبادل اطلاعات و سوخت‌ رسانی، به عربستان سعودی کمک می‌کنیم.

این مقام آمریکایی سپس ادامه داد: عربستان برای دفاع از حریم هوایی خود و پشتیبانی از نیروهای مخالف حوثی‌ها، از قابلیت‌ های سوخت‌ رسانی ما بهره می‌ برد. حدود ۲۰۰ مشاور آمریکایی در مراکز برنامه‌ریزی عربستان مشغول ارائه مشاوره هستند. مشاوران آمریکایی به نیروهای سعودی در انجام کارآمد و مؤثر عملیات تعیین اهداف کمک می‌کنند.

برچسب ها: آمریکا ، یمن ، آمریکای
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