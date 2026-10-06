مجازات افشای اطلاعات رسمی کشور برای کارگزار بیگانه تعیین شد

جوان آنلاین:نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست امروز، در جریان بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان با ماده ۲۰ این طرح موافقت کردند.

براساس ماده ۲۰ این طرح؛ هر کس اطلاعات، گزارش‌ها و داده ها با آمار رسمی منتشر نشده کشور را که به اعتبار شغل سمت یا مأموریت قانونی خود به آنها دسترسی یافته یا به طور مستقیم و از طریق ارتباط حرفه ای با دارندگان مشاغل مربوط از آنها مطلع شده است، بدون اخذ مجوز قبلی از سامانه در اختیار کارگزار بیگانه قرار دهد در صورتی که برای این رفتار در این قانون یا سایر قوانین مجازات شدیدتری پیش بینی نشده باشد، به حبس درجه چهار و محرومیت دائم از تصدی شغلی که به اعتبار آن به اطلاعات دسترسی داشته یا از طریق آن اطلاعات را ارائه نموده است. محکوم می‌شود.

تبصره ۱- هرکس اطلاعات طبقه بندی شده (محرمانه یا سری) را بدون مجوز قانونی برای کارگزار یا تبعه بیگانه افشاء منتشر یا منتقل نماید و در پی این اقدام خسارت و آسیبی به امینت یا منافع ملی کشور وارد شود، به حبس و جزای نقدی درجه سه محکوم می‌شود.