نامه معرفی وزیر پیشنهادی دفاع اعلام وصول شد

جوان آنلاین: علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی برگزار می‌شود، نامه مسعود پزشکیان، رئیس جمهور برای معرفی مهرداد اخلاقی به عنوان وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را به شرح زیر قرائت کرد:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

در اجرای اصل ۱۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدین وسیله جناب آقای "مهرداد اخلاقی کتابچی" را به عنوان وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیرو مسلح همراه با مشخصات سوابق و برنامه ایشان جهت اخذ رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌نمایم.

دوام توفیقات جنابعالی و همکاران محترم را از خداوند متعال مسئلت داریم.