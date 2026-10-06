ادامه روند کاهش قیمت طلای جهانی

قیمت طلا در معاملات روز سه‌شنبه بازار جهانی، تحت تاثیر تقویت ارزش دلار و افزایش بازده اوراق خزانه کاهش یافت، اما تعدیل انتظارات برای افزایش نرخ بهره آمریکا در اکتبر، افت قیمت این فلز گرانبها را محدود کرد.

جوان آنلاین: قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری، با ۰.۳ درصد کاهش، به ۴۱۲۸ دلار و ۸۳ سنت رسید. قیمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا با تغییر اندکی، در سطح ۴۱۵۵ دلار و ۹۰ سنت ایستاد.

ارزش دلار آمریکا همچنان قوی باقی ماند. تقویت ارزش دلار باعث می‌شود طلا که به ارز آمریکا قیمت‌گذاری می‌شود، برای دارندگان سایر ارزها گران‌تر شود.

بازده اوراق خزانه ۱۰ و ۳۰ ساله آمریکا، روز دوشنبه، به بالاترین سطح خود در ۲۴ سال گذشته رسید، زیرا فضای منفی بر بازار اوراق قرضه حاکم بود.

کایل رودا، تحلیلگر ارشد بازارهای مالی در کپیتال دات کام گفت: «عوامل بنیادین در بلندمدت همچنان از قیمت طلا حمایت می‌کنند. احتمالا محرک بزرگ بعدی، ریسک‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه خواهد بود.»

وی افزود: «از سوی دیگر، تغییر قابل‌توجه در انتظارات مربوط به نرخ بهره آمریکا می‌تواند انگیزه‌ای برای افزایش بعدی قیمت طلا ایجاد کند. بنابراین، هر داده اقتصادی مرتبط با قیمت‌ها اهمیت زیادی خواهد داشت.»

داده‌های نه چندان مطلوب بازار کار آمریکا، باعث شد انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در اکتبر تعدیل شود، زیرا این داده‌ها نشان دادند که رشد اشتغال آمریکا در سپتامبر کمتر از حد انتظار بوده و آمار اشتغال ماه اوت، بازبینی نزولی شده است.

با این حال، طبق ابزار دیده‌بان فدرال شرکت CME، معامله‌گران اکنون احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا در دسامبر را ۸۷ درصد پیش‌بینی می‌کنند.

بر اساس گزارش رویترز، نرخ‌های بهره بالا، هزینه فرصت نگهداری این دارایی بدون بازده را افزایش می‌دهد.

داده‌های اقتصادی همچنین نشان داد فعالیت بخش خدمات آمریکا در سپتامبر کند شده و همزمان، تقاضای داخلی قوی، باعث فشار بر زنجیره‌های تامین و افزایش شاخص قیمت‌های پرداختی کسب‌وکارها برای نهاده‌های تولید به بالاترین سطح در بیش از چهار سال گذشته شده است که نشان می‌دهد تورم آمریکا ممکن است تا سال ۲۰۲۷ در سطوح بالا باقی بماند.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، قیمت هر اونس نقره با ۰.۶ درصد کاهش، به ۶۰ دلار و ۶۹ سنت رسید. قیمت هر اونس پالادیوم با ۰.۵ درصد کاهش، به ۱۱۶۶ دلار و ۸۶ سنت رسید و هر اونس پلاتین نیز با ۰.۵ درصد کاهش، ۱۷۱۲ دلار و ۲۰ سنت معامله شد.