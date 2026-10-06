کد خبر: 1383035
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۱
بين‌الملل » اخبار كلی

متحد آمریکا هم تحریم‌ روسیه را نقض کرد

روسیه در حالی که فشارهای تحریمی آمریکا و متحدانش علیه مسکو ادامه دارد، روزنامه «گاردین» خبر داد که کره جنوبی به روسیه سوخت فرستاده است.

جوان آنلاین: طبق گزارش این رسانه انگلیسی، در ماه‌های جولای و آگوست ۲۰۲۶، محموله‌های سوخت با استفاده از کشتی‌های تحریم‌شده از کره جنوبی به روسیه ارسال شده است.

گاردین با تحلیل سوابق بندری و داده‌های ردیابی کشتی‌ها گزارش داد که بیش از ۱۷۶ هزار تُن سوخت که عمدتاً گازوئیل بوده، از بنادر کره جنوبی بارگیری و به نفتکش‌های تحریم‌شده روسی منتقل شده است.

رسانه‌های غربی و همچنین اوکراینی هشدار دادند که ارسال محموله‌های سوخت از کره جنوبی به روسیه «می‌تواند سبب تضعیف‌ تحریم‌ها شود.»

به روایت گاردین، هفت نفتکش روسی از جمله سه فروند که توسط انگلیس و اتحادیه اروپا تحریم شده‌اند، ۱۴ سفر دریایی از بنادر خاور دور روسیه به بنادر کره جنوبی انجام دادند و پیش از بازگشت، سوخت بارگیری کردند. در یک مورد، سوخت از طریق عملیات انتقال «کشتی‌به‌کشتی» (بدون پهلو گرفتن در بنادر) به یک نفتکش روسی منتقل شد تا از بنادر کره جنوبی استفاده نشود.

گاردین گزارش داد که این انتقال سوخت، با وجود استفاده از کشتی‌هایی که توسط شرکای غربی کره جنوبی تحریم شده‌اند، «ظاهراً ناقض قوانین کره جنوبی نیست؛ چرا که کنترل‌های صادراتی کره جنوبی علیه روسیه در حال حاضر بر اقلامی همچون لوازم الکترونیکی، ماشین‌آلات و وسایل نقلیه متمرکز است.»

بر اساس داده‌های «مؤسسه کیل برای اقتصاد جهانی»، کره جنوبی از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲، در کنار کی‌یف ایستاده و تا فوریه ۲۰۲۶، معادل ۶۳۰ میلیون یورو (۷۰۶ میلیون دلار) کمک دوجانبه به اوکراین ارسال کرده است.

گزارش گاردین در حالی منتشر شده که طی هفته‌های اخیر روابط سئول و کی‌یف دچار تنش شده است.

رئیس‌جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی پس از آنکه طی سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل جزئیاتی درباره انتقال اسرای جنگی کره شمالی به کره جنوبی ارائه کرد، خشم سئول را برانگیخت.

رئیس‌جمهور کره جنوبی لی جائه-میونگ، هشدار داد که اگر دولت اوکراین از پذیرش مسئولیتِ روند رو به وخامت روابط میان کی‌یف و سئول خودداری کند، با «اقدامات متقابل» از سوی کره جنوبی مواجه خواهد شد.

وزارت خارجه کره جنوبی در واکنش به خبر گاردین درباره ارسال سوخت به روسیه اعلام کرد که دولت کره جنوبی به عنوان «عضوی مسئول در جامعه جهانی، از تلاش‌های بین‌المللی برای کمک به پایان دادن به جنگ اوکراین و دستیابی به بازسازی صلح‌آمیز حمایت کرده و فعالانه در آن‌ها مشارکت دارد.»

برچسب ها: روسیه ، تحریم ، امریکا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع به مجلس معرفی شد

«تورم صفر» در پایتخت آغاز شد

تمام تصمیم‌های حکمرانی اقتصادی از پیوست‌های اجتماعی برخوردار باشند

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر

تصویر خروج ذلت‌بار آخرین نظامی و هواپیمای ارتش تروریست آمریکا از عراق

پیام تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به عراقچی

در سایه جنایات نتانیاهو؛ انتخابات رژیم صهیونیستی در بحران

لندن باید پاسخگوی مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران باشد/احضار سفیر انگلیس

بازی خطرناک اعراب با گسترش روابط با رژیم صهیونیستی در سایه نسل‌کشی و اشغال

جلسه سران قوا برگزار شد

پدر، عشق، پسر

افتتاح پایگاه آموزش نظامی جان‌فدا در میدان هفت تیر تهران

نخبگان زمینه‌ساز پیروزی در جنگ تحمیلی دوم و سوم شدند

این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!

قالیباف به ترامپ: بچرخ تا بچرخیم

پوتین: جهان تاب‌آوری ملت ایران را می‌ستاید 

آمریکا ۳۰ سال تهدید کرد؛ وقتی حمله کرد فهمیدیم هیچی نیست

جنگ «دستور کار» در نیویورک

زیر ضرب اطلاعات

حملات هوایی و موشکی عربستان به شمال یمن

۹ کشته در جنایت علیه ۳ خانواده

خواهر وزیر امور خارجه درگذشت

فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟

حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت

این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید

سوگلی‌های فدراسیون!

طلا‌های سرنوشت‌ساز

یک «سپتامبر مشکوک» دیگر در آستانه ۷ اکتبر

عراق خالی از امریکا در زمین مقاومت

شماره ۷ رونالدو واگذار شد

کالابرگ حریف تورم نمی‌شود

قرائتی: حس پرسشگری را در آینده‌سازان تقویت کنید

تخته‌گاز پارس جنوبی برای تأمین گاز ایران پارسی

کشور‌های همسایه! تاریخ فراموش نمی‌کند

مردم امریکا حقایق را بشنوند تصمیمات دیگری می‌گیرند

اسامی مدال‌آوران ایران تا پایان روز دوازدهم بازی‌های آسیایی

شدت ناترازی برق با توسعه انرژی‌های نو کاهش یافت

باید از پیروزی بزرگ در برابر آمریکا پاسداری کرد

هشدار پژوهشگر صهیونیست درباره نسبت دادن حادثه پرواز فلای دبی به ایران/ با اتش بازی نکنید

سایه اقتدار ایران بر سرزمین‌های دشمن

وقتی هیچکاک، کاپرا و چاپلین اصالت سرمایه را تحقیر کردند

ارزپاشی بانک مرکزی اعتراض مجلس را برانگیخت

قرعه مرگبار برای فرنگی و آزاد 

هنگام بحران و جنگ زیستی ۸ حلقه در دفاع از جان مردم فعال می‌شود

رؤیا‌های فراموش‌شده از جنگ دوازده‌روزه تاکنون!

غافلگیری‌های فناورانه برای دشمن داریم

مراسم عقدمان در جوار شهید حججی نوید یک زندگی خاص را می‌داد

توقیف ۲۴ صفحه مجازی اخلالگران بازار ارز

شکاف اجتماعی مسیر دشمن را هموار می‌کند

ترامپ: اگر رای ندهید دموکرات‌ها مرا استیضاح می‌کنند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
دو سرمقاله در یک ستون/ حق‌الناسی گران بر گردن جریان روشنفکری و اصلاح‌طلبی
بازگشت سایه اتم/ جهان دوباره وارد عصر «بازدارندگی بی‌ثبات» شده است؟
موشک ایرانی به قلب هژمونی ساختگی اف ۱۵/ تأملی بر ماجرای سرنگونی اف ۱۵
تهدید اتمی دامن همه را می‌گیرد!
۱۲ سال مدرسه رفتن به یادگیری عمیق نمی‌رسد!
فضادادن به دیگری پادزهر خشم اجتماعی
خادم‌اهل بیت که سیدالشهدا (س) قبل از زیارت او را طلبید
از دست بعضی‌ها...
چه خبر است در مدارس انگلیس، فرانسه و ایران؟!
افتتاح پایگاه آموزش نظامی جان‌فدا در میدان هفت تیر تهران
نگاهی به پدیده «یچینگ»/ زن بردگی و رسوایی روی قایق‌های تفریحی
«حاج‌عباس» آن‌که در آغوش نصرالله آرام گرفت
این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!
گفت‌وگوی «جوان» با همسر مهندس شهید سجاد باقری از شهدای جنگ تحمیلی ۴۰روزه
رؤیا‌های فراموش‌شده از جنگ دوازده‌روزه تاکنون!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار