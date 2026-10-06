متحد آمریکا هم تحریم‌ روسیه را نقض کرد

در حالی که فشارهای تحریمی آمریکا و متحدانش علیه مسکو ادامه دارد، روزنامه «گاردین» خبر داد که کره جنوبی به روسیه سوخت فرستاده است.

جوان آنلاین: طبق گزارش این رسانه انگلیسی، در ماه‌های جولای و آگوست ۲۰۲۶، محموله‌های سوخت با استفاده از کشتی‌های تحریم‌شده از کره جنوبی به روسیه ارسال شده است.

گاردین با تحلیل سوابق بندری و داده‌های ردیابی کشتی‌ها گزارش داد که بیش از ۱۷۶ هزار تُن سوخت که عمدتاً گازوئیل بوده، از بنادر کره جنوبی بارگیری و به نفتکش‌های تحریم‌شده روسی منتقل شده است.

رسانه‌های غربی و همچنین اوکراینی هشدار دادند که ارسال محموله‌های سوخت از کره جنوبی به روسیه «می‌تواند سبب تضعیف‌ تحریم‌ها شود.»

به روایت گاردین، هفت نفتکش روسی از جمله سه فروند که توسط انگلیس و اتحادیه اروپا تحریم شده‌اند، ۱۴ سفر دریایی از بنادر خاور دور روسیه به بنادر کره جنوبی انجام دادند و پیش از بازگشت، سوخت بارگیری کردند. در یک مورد، سوخت از طریق عملیات انتقال «کشتی‌به‌کشتی» (بدون پهلو گرفتن در بنادر) به یک نفتکش روسی منتقل شد تا از بنادر کره جنوبی استفاده نشود.

گاردین گزارش داد که این انتقال سوخت، با وجود استفاده از کشتی‌هایی که توسط شرکای غربی کره جنوبی تحریم شده‌اند، «ظاهراً ناقض قوانین کره جنوبی نیست؛ چرا که کنترل‌های صادراتی کره جنوبی علیه روسیه در حال حاضر بر اقلامی همچون لوازم الکترونیکی، ماشین‌آلات و وسایل نقلیه متمرکز است.»

بر اساس داده‌های «مؤسسه کیل برای اقتصاد جهانی»، کره جنوبی از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲، در کنار کی‌یف ایستاده و تا فوریه ۲۰۲۶، معادل ۶۳۰ میلیون یورو (۷۰۶ میلیون دلار) کمک دوجانبه به اوکراین ارسال کرده است.

گزارش گاردین در حالی منتشر شده که طی هفته‌های اخیر روابط سئول و کی‌یف دچار تنش شده است.

رئیس‌جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی پس از آنکه طی سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل جزئیاتی درباره انتقال اسرای جنگی کره شمالی به کره جنوبی ارائه کرد، خشم سئول را برانگیخت.

رئیس‌جمهور کره جنوبی لی جائه-میونگ، هشدار داد که اگر دولت اوکراین از پذیرش مسئولیتِ روند رو به وخامت روابط میان کی‌یف و سئول خودداری کند، با «اقدامات متقابل» از سوی کره جنوبی مواجه خواهد شد.

وزارت خارجه کره جنوبی در واکنش به خبر گاردین درباره ارسال سوخت به روسیه اعلام کرد که دولت کره جنوبی به عنوان «عضوی مسئول در جامعه جهانی، از تلاش‌های بین‌المللی برای کمک به پایان دادن به جنگ اوکراین و دستیابی به بازسازی صلح‌آمیز حمایت کرده و فعالانه در آن‌ها مشارکت دارد.»