کد خبر: 1383029
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تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۴
بين‌الملل » اخبار كلی

حملات هوایی سعودی به شمال یمن

سعودی شبکه «المسیره» بامداد سه‌شنبه گزارش داد که نیروی هوایی و زمینی رژیم سعودی، شهر صعده و مناطقی در نزدیکی مرز شمالی یمن را هدف قرار دادند.

جوان آنلاین: منابع یمنی بامداد سه‌شنبه از وقوع انفجارهایی در مناطق شمالی و نزدیک به مرز عربستان سعودی خبر دادند.

شبکه «المسیره» گزارش داد که شمال شهر «صعده» چند مرتبه هدف حملات هوایی تجاوزکارانه سعودی‌ها قرار گرفته است.

گفته می‌شود که در نتیجه گلوله‌باران توپخانه‌ای دشمن سعودی به شهرستان مرزی «شدا» در استان صعده، یک غیرنظامی به شهادت رسیده و یک نفر دیگر زخمی شد.

خبرنگار المسیره در استان «حجه» گفت که توپخانه رژیم سعودی روستای «أم الضهی» در شهرستان «حرض» را گلوله‌باران کرد.

در ادامه این گزارش آمده است که دشمن سعودی شهرستان‌های «مران» و «الظاهر» در استان صعده را با موشک هدف قرار داده است.

پیش از این نیز المسیره گزارش داده بود که جنگنده‌های متجاوز رژیم سعودی، بندر «الصلیف» در استان «الحدیده» را بمباران کردند.

برچسب ها: سعودی ، عربستان ، یمن
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