بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری سازمان هواشناسی، گذر سامانه بارشی از غرب کشور، طی روز سه‌شنبه، بارش‌های رگباری، وزش باد شدید و گرد و خاک را در برخی استان‌های شمال‌غرب، دامنه‌های زاگرس مرکزی و دامنه‌های جنوبی البرز به همراه خواهد داشت.

جوان آنلاین: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌بینی هواشناسی، امروز (سه‌شنبه) با ورود و فعالیت سامانه بارشی، در مناطقی از شمال‌غرب، دامنه‌های زاگرس مرکزی (استان‌های کرمانشاه، همدان، مرکزی) و دامنه‌های جنوبی البرز (استان‌های قزوین، البرز و تهران) افزایش ابر، وزش باد و رگبار و رعد و برق پیش‌بینی می‌شود که گاهی با وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک همراه خواهد بود.

همچنین در این روز، مناطق شرقی استان اردبیل، گیلان و برخی نقاط استان‌های مازندران و گلستان نیز شاهد ابرناکی و بارش پراکنده خواهند بود.

این گزارش حاکی است در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، در ارتفاعات زاگرس مرکزی، دامنه‌های جنوبی البرز و همچنین در نقاطی از مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، افزایش ابر، وزش باد شدید و رگبار پراکنده انتظار می‌رود.

تقویت جریانات شمالی و کاهش دما

سازمان هواشناسی اعلام کرد: از بعدازظهر جمعه و طی روز شنبه، با تقویت جریانات شمالی بر روی دریای خزر، بارش باران در شمال آذربایجان شرقی، اردبیل، سواحل شمالی، ارتفاعات البرز، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی همراه با کاهش محسوس دما پیش‌بینی می‌شود.

همچنین طی سه روز آینده، در برخی نقاط شمال‌غرب، غرب، بخش‌هایی از مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز، در برخی ساعات وزش باد شدید و گاهی گرد و خاک موجب کاهش کیفیت هوا خواهد شد.

وضعیت جوی پایتخت

آسمان تهران نیز امروز قسمتی ابری است که در بعضی ساعات با وزش باد همراه خواهد بود. از بعدازظهر امروز با افزایش ابر و سرعت وزش باد، بیشینه دمای پایتخت به ۲۶ و کمینه دمای آن به ۱۸ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.