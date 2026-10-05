جنگ خاورمیانه هزینه تولید در اروپا را به اوج رساند

شوک انرژی ناشی از جنگ خاورمیانه، نرخ تورم تولیدکننده در منطقه یورو را به بالاترین سطح از فوریه ۲۰۲۳ رساند.

جوان آنلاین: به نقل از یاهو فایننس، داده‌های اداره آمار اتحادیه اروپا موسوم به «یورواستات» که امروز (دوشنبه) منتشر شد، نشان می‌دهد که تورم تولیدکننده در منطقه یورو در ماه اوت شتاب گرفت و افزایش شدید قیمت انرژی، عامل اصلی این رشد بود.

به گزارش تسنیم، بر اساس این گزارش، قیمت تولیدکننده در منطقه یورو طی ماه اوت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ ٫ ۲ درصد افزایش یافت که بالاترین سطح از فوریه ۲۰۲۳ محسوب می‌شود؛ این رقم در ژوئیه ۵ ٫ ۸ درصد بود و از پیش‌بینی ۸ ٫ ۱ درصدی کارشناسان نیز فراتر رفته است.

قیمت تولیدکننده بدون احتساب انرژی نیز در ماه اوت نسبت به سال گذشته ۳ ٫ ۴ درصد افزایش یافت، در حالی که این شاخص در ماه قبل ۳ ٫ ۱ درصد رشد کرده بود.

این داده‌ها همچنین نشان می‌دهد که قیمت انرژی با افزایش ۲۱ درصدی نسبت به سال گذشته، بیشترین رشد را در اوت ثبت کرد.

قیمت کالا‌های واسطه‌ای نیز ۶ ٫ ۸ درصد و قیمت کالا‌های سرمایه‌ای ۲ ٫ ۶ درصد افزایش یافت.

قیمت کالا‌های مصرفی بادوام ۳ ٫ ۴ درصد بالا رفت، اما قیمت کالا‌های مصرفی بی‌دوام ۰ ٫ ۸ درصد کاهش یافت.

قیمت تولیدکننده در منطقه یورو در مقیاس ماهانه نیز ۱ ٫ ۹ درصد افزایش یافت که با پیش‌بینی کارشناسان مطابقت داشت و از رشد ۱ ٫ ۶ درصدی ژوئیه بیشتر بود.

در اتحادیه اروپا نیز قیمت تولیدکننده در مقیاس ماهانه ۱ ٫ ۹ درصد افزایش یافت و نسبت به سال گذشته ۸ درصد رشد کرد.