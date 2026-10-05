صنعاء: دستان آل سعود به خون زنان و کودکان یمنی آغشته است

جوان آنلاین: متن بیانیه وزارت خارجه یمن به این شرح است:

حملات وحشیانه جنگنده‌های سعودی به مزرعه‌ای در شهرستان سنحان منجر به شهادت یک زن شد؛ همچنین در یورش به منطقه بیت اللهیده در سعوان، یک دختربچه به شهادت رسیده و هفت غیرنظامی دیگر از جمله زنان و کودکان مجروح شدند.

هدف قرار دادن عامدانه مناطق مسکونی، نقض آشکار قوانین بین‌المللی بشردوستانه و نشان‌دهنده ماهیت جنایتکارانه سعودی است.

این تشدید تجاوزات، اراده ملت یمن را تضعیف نخواهد کرد و استراتژی محاصره در برابر محاصره و تشدید تنش در برابر تشدید تنش تا توقف کامل جنگ و پایان کامل محاصره یمن با قدرت ادامه خواهد یافت.