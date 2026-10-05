یکم فروردین ۹۱ رهبر شهید در مشهد هشدار داد «در همان سطحی که دشمن حمله کند، به آنها حمله خواهیم کرد». این تهدید با آنکه پیش‌درآمدی داشت که در آن گفته شد «ما سلاح اتمی نداریم و نخواهیم داشت»، ولی بازهم تحلیلگران جهان از آن تعبیر کردند که ایران یا بمب اتم دارد یا بعد از تهدید وجودی، خواهد ساخت و رو خواهد کرد! دیروز هم چند شایعه و سخن‌پراکنی اتمی این خبر‌ها را داغ کرد. یک خبرنگار نزدیک به ترامپ نوشت: «این خبر را به‌خاطر بسپارید: پنتاگون در حال آماده‌سازی حمله هسته‌ای به ایران است»؛ و نتانیاهو نیز گفت: «ایران آماده می‌شود که با بمب اتم به اسرائیل حمله کند» که این یعنی «پس ما باید زودتر بزنیم»! ولی دو خبر از سرلشکر عبداللهی رئیس ستاد مشترک ایران و سرلشکر رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران محاسبات تحلیلگران را برهم زد: سرلشکر عبداللهی «دامن همه را» وارد آتش کرد و سرلشکر رضایی «غافلگیری بزرگ‌تر» و «جبهه‌های تازه‌تر» را. به‌هر حال منطقه باید بداند که هیچ‌کس کامل‌تر و بهتر از ایران به وعده‌های نظامی‌اش عمل نکرده است. تنگه‌هرمز و شکست امریکا در جنگ گواه است. حالا هم ایران وعده داده است که جنگ دامن کل منطقه را- با هر سلاحی که باشد- خواهد گرفت؛ و این غافلگیری ممکن است سهمگین‌تر از یک بمب تاکتیکی باشد که دشمن ما را با آن می‌ترساند. از اسرائیل تا شیوخ وابسته. این را خوب به‌خاطر بسپارید!

در تحلیل این شایعات می‌توان گفت شاید قصد، محک‌زدن میزان ترس و عقب‌نشینی ایران باشد. می‌توان مدعی شد که از دشمن خبیث همه‌چیز برمی‌آید. به‌ویژه این خبر‌ها می‌تواند گواهی باشد بر آماده‌سازی افکارعمومی جهان برای یک حمله دیگر چه شبیه گذشته، چه افزون بر آن و چه آن‌گونه که برخی تحلیلگران زیاد می‌گویند حمله با بمب تاکتیکی به کوه‌کلنگ.

سرلشکر عبداللهی ولی شدید‌اللحن هشدار داد در صورت تکرار جنگ، دامنه آن محدود به ایران نخواهد ماند و «آتش آن دامن همه را فرا خواهد گرفت». این سخنان را هم می‌توان کنار سخن رهبر شهید در ۹۱ گذاشت و تعبیر کرد که هر تهدیدی را در همان سطح پاسخ می‌دهیم و این یعنی هیچ‌کس در امان نیست.

سرلشکر رضایی نیز نوشت: هر خطای محاسباتی دشمن در برابر ایران، شکست سنگینی برایش رقم زده است. خطای بعدی جبهه‌های تازه و غافلگیری بزرگ‌تر در پی خواهد داشت. با رهبری حکیمانه، همراهی ملت تاریخ‌ساز و هماهنگی همه ارکان نظام، ایران مقتدرانه از این شرایط پیچیده عبور خواهد کرد.

همزمان با این خبر‌ها یک دیپلمات سابق امریکا گفت: «ترامپ ممکن است به استفاده از یک سلاح هسته‌ای تاکتیکی روی بیاورد؛ موضوعی که واقعاً باید فوراً اضافه کنم که مؤثر نخواهد بود»!

در ادامه پروفسور پاول کریگ رابرتس، مقام سابق وزارت خزانه‌داری امریکا نیز گفت: «سلاح هسته‌ای ایران، تأسیسات هسته‌ای دیمونا در اسرائیل است. تمام کاری که آنها باید انجام دهند این است که با موشک‌های بالستیک خود به آن ضربه بزنند؛ کاری که از عهده‌اش برمی‌آیند؛ و آن‌وقت شما یک انفجار هسته‌ای در اسرائیل و تشعشعات رادیواکتیو در همه‌جا خواهید داشت. اسرائیل کشوری بسیار بسیار کوچک است. ایران بزرگ است. ایران به اندازه اروپای غربی وسعت دارد. اسرائیل کوچک است. برای نابود کردن یک کشور کوچک، چیز زیادی لازم نیست».

اکنون زمان تصمیم بزرگ منطقه و جهان است: یا کنار ایران بمانید یا دامن شما را آتش خواهد گرفت.