توجیه جدید ترامپ درباره قیمت بالای بنزین در آمریکا

جوان آنلاین: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال در توجیه ناکامی هایش ادعا کرد: آنچه اکنون باعث افزایش قیمت بنزین می‌شود دیگر مسئله تنگه هرمز نیست، چرا که حجم بی سابقه‌ای از نفت تقریباً به‌صورت روزانه در حال عرضه به بازار است؛ بلکه موضوع اصلی «پالایشگاه ها» ست؛ پالایشگاه‌های روسیه که توسط اوکراین منهدم می‌شوند و پالایشگاه‌های ما که در ایالت‌های دموکرات نشین (ایالت‌های آبی) همچون کالیفرنیا، توسط «دموکرات‌های احمق» تعطیل می‌شوند.

به گزارش مهر، تغییر در ادعا‌های متنوع ترامپ در خصوص دلایل قیمت بالای بنزین در آمریکا آن هم در آستانه انتخابات میان دوره‌ای کنگره در حالیست که وی اخیرا به منظور تلاش برای سرپوش گذاشتن بر ناتوانی‌های خود برای کنترل قیمت انرژی پس از ناامن سازی تنگه راهبردی هرمز، ادعا کرده بود: اوکراین موافقت کرده است که به تأسیسات انرژی روسیه حمله نکند. روسیه نیز متعهد شده است که همین رویه را در پیش گیرد! افزایش قیمت جهانی گازوئیل عمدتاً ناشی از جنگ روسیه و اوکراین است، نه ایران!