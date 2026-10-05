‌ انصارالله: تعز تقریباً آزاد شده است 

جوان آنلاین: در کشاکش نبرد میان سعودی‌ها و مزدوران آنها با نیرو‌های انصارالله در شرایطی که وابستگان به ریاض بدون انکار حمایت امریکایی‌ها تلاش می‌کنند دستاورد‌های میدانی خود را پررنگ جلوه دهند، رزمندگان مقاومت موفق شدند با تسلط عملیاتی، بخش‌هایی از استان تعز را از لوث سعودی‌ها پاک کنند.

عربستان و مزدورانش با حملات گسترده، همچنان در تلاش برای متوقف کردن پیشروی‌های انصارالله هستند. این در حالی است که نیرو‌های صنعا در عرصه میدانی موفقیت‌های جدیدی کسب کرده‌اند. یک منبع نظامی در نیرو‌های مسلح یمن در گفت‌و‌گو با خبرگزاری سبأ گفت که نیرو‌های مسلح یمن توانستند نیرو‌های تحت حمایت عربستان را از منطقه التربه و شهرستان‌های الشمایتین و سامع در استان تعز واقع در جنوب غربی کشور بیرون برانند. منابع محلی نیز گزارش دادند که انصارالله پس از ورود به «التربه» مرکز منطقه الحجریه در استان تعز، دامنه استقرار خود را به شهرستان المواسط و منطقه الاعلوم گسترش دادند و منزل «رشاد العلیمی» رئیس شورای ریاست جمهوری یمن وابسته به ریاض را که شماری از بستگان وی در آن اقامت دارند، بدون هیچ مقاومتی تحت کنترل خود درآوردند. العلیمی روز یک‌شنبه مدعی آغاز عملیات نظامی برای بازپس‌گیری مناطق باقی‌مانده یمن از دست انصارالله شده بود. ورود نیرو‌های مسلح یمن و اخراج نیرو‌های مزدور سعودی از شهر التربه در استان تعز، شادمانی اهالی این شهر را به دنبال داشت. علاوه بر این، رویترز اعلام کرد که صادرات از طریق خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی پس از یک حمله جدید متوقف شد.

حمله سعودی‌ها به اهداف غیرنظامی

نیویورک‌تایمز نوشته که بیش از ۲۰۰ نیروی نظامی و اطلاعاتی امریکایی در حال حاضر در عربستان سعودی حضور دارند و به این کشور در نبرد با حوثی‌ها (انصارالله یمن) کمک می‌کنند. دیروز، دولت وابسته به عربستان از آغاز عملیات «طلوع یمن» برای بازپس‌گیری مناطق تحت کنترل انصارالله خبر داد. نیرو‌های وابسته می‌گویند حمله استراتژیک برای پس گرفتن صنعا را آغاز کرده‌اند و می‌گویند تهاجم راهبردی را به پایتخت یمن آغاز کرده‌اند و تلاش می‌کنند صنعا را از انصارالله پس بگیرند. در همین حال به گفته دو منبع نظامی، نیرو‌های وابسته به مزدوران سعودی به مواضع انصارالله در منطقه ذوباب هم حمله کرده‌اند که مشرف به تنگه باب‌المندب است. به گفته ماجد عبدالله نزیلی، سخنگوی این نیروها، نخستین یگان‌ها به منطقه باب‌المندب رسیده و کنترل آن را به دست گرفته‌اند. گزارش‌هایی از انجام بیش از ۱۰۰ حمله هوایی طی یک ساعت و سپس آغاز پیشروی زمینی نیرو‌های سعودی حکایت دارد، به طوری که از حجم قابل‌توجه نیرو‌های اعزامی به این محور خبر می‌دهد. نیرو‌های سعودی در منطقه ذوباب، پاتک سنگین و گسترده‌ای را علیه مواضع انصارالله آغاز کردند. محمد عبدالسلام، رئیس هیئت مذاکره‌کننده یمن درباره اقدامات سعودی‌ها گفت: «عربستان پس از شکست‌های نظامی و ناکامی در بسیج مزدوران، بار دیگر آشکارا در خط مقدم حملات به یمن قرار گرفته است. حملات امروز چند استان یمن، مناطق غیرنظامی و محله‌های مسکونی را هدف قرار داده و به شهادت ده‌ها نفر انجامیده است. عربستان باید مسئولیت کامل پیامد‌های این حملات را بپذیرد.»

فرار در میدان واقعی

مجموعه این اخبار در شرایطی منتشر شد که روز دو‌شنبه ویدئویی از به اهتزاز درآمدن پرچم جمهوری اسلامی ایران در تنگه باب‌المندب در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و شبکه ۱۴ رژیم صهیونیستی نوشت: «پرچم جمهوری اسلامی در تنگه باب‌المندب برافراشته شده است، در حالی که حوثی‌ها آماده می‌شوند پیش از انتخابات امریکا، خبر بسته‌شدن این تنگه را اعلام کنند.» حزام الاسد، عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن، با اشاره به ادامه دروغ‌پراکنی مزدوران عربستان سعودی تصریح کرد: «پیروزی‌های ادعایی آنها فراتر از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نیست.» این عضو دفتر انصارالله تأکید کرد: «در میدان واقعی، مزدوران عربستان سعودی در حال فرار مداوم هستند؛ از رأس‌العاره در ساحل خلیج عدن گرفته تا منطقه المواسط و محل استقرار خائن العلیمی در تعز.» رسانه جنگی یمن، تصاویر حمله موشکی نیرو‌های مسلح این کشور به مزدوران سعودی در منطقه رأس‌العاره را منتشر کرد. انصارالله نیز تصریح کرد که یک فروند پهپاد سعودی وینگ لونگ ۲ را که در حال انجام «مأموریت‌های خصمانه» بر فراز استان تعز در غرب یمن بود، سرنگون کرده است.

متجاوزان مسئولند

محمد العاطفی، وزیر دفاع یمن روز دوشنبه شخصاً در خطوط مقدم جبهه‌های تعز حاضر شد و از نزدیک روند عملیات و وضعیت نیرو‌ها را در میدان نبرد بررسی کرد. تعز یکی از گره‌های اصلی جغرافیای یمن محسوب می‌شود که کنترل آن می‌تواند ارتباط شمال و جنوب را به‌شدت تغییر دهد. اگر انصارالله بتواند مسیر اصلی تعز-عدن را قطع کند، نیرو‌های دولتی مستقر در تعز عملاً با خطر محاصره مواجه می‌شوند. همچنین، استان تعز به ساحل دریای سرخ، بندر المخا و مسیر‌های منتهی به باب‌المندب نزدیک است؛ بنابراین کنترل تعز فقط یک پیروزی زمینی نیست بلکه می‌تواند موقعیت انصارالله در سواحل غربی یمن را تثبیت کند. محمد عبدالسلام، سخنگوی جنبش انصارالله و مقام ارشد مذاکره‌کننده دولت صنعا در پستی نوشت: «پس از تجاوز سال ۲۰۱۵ و شکست‌های پی‌درپی که رژیم سعودی متحمل شد، بار دیگر به طور رسمی اعلام می‌کند که تجاوز و محاصره خود را تشدید می‌کند.» در ادامه این مطلب آمده است: «پس از تلاش‌های ناموفق برای حفظ وضعیت تجاوز و محاصره در سال‌های گذشته و در حالی که همچنان از پشت پرده بر تمام جزئیات کنترل دارد، امروز تحت فشار شکست‌های کمپین‌های تبلیغاتی خود، مجبور به حضور در خط مقدم تجاوز به یمن شده است. او مرتکب ده‌ها جنایت شده، همان‌طور که امروز در چندین استان که مورد تجاوز سعودی قرار گرفته‌اند، با بمباران مناطق مسکونی و محله‌های شهری، شاهد آن بودیم؛ بنابراین اعلام می‌کنیم که او باید تمام مسئولیت‌ها و پیامد‌های این اقدامات را بپذیرد.»