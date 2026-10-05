ارتقای توان موشکی برای هدف قرار دادن اهداف متحرک

جوان آنلاین: از مؤلفه‌های مهم قدرت بازدارندگی ایران در جنگ‌های اخیر، برخورداری از توان موشکی و دستیابی به خودکفایی در حوزه دانش، فناوری و تجهیزات مرتبط با آن بود. ایران طی دهه‌های گذشته با درک احتمال وقوع رویارویی با رژیم صهیونیستی و امریکا، مسیر بومی‌سازی و ارتقای توان موشکی خود را دنبال کرد و توانست این ظرفیت را به یکی از ارکان اصلی قدرت دفاعی و بازدارندگی کشور تبدیل کند.

اکنون توانایی ایران به حدی رسیده است که به گفته مشاور فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ایران در محدوده برد سلاح‌های خود هر هدفی را که می‌تواند مورد اصابت قرار دهد. وی با توجه به پراکندگی فضا‌های موشکی در کل کشور گفت: «این گستره جغرافیایی با این تدبیر طراحی شد که در آینده با امریکا و رژیم صهیونیستی درگیر خواهیم شد. از همان سال‌هایی که توسعه را آغاز کردیم، این نگاه وجود داشت.»

سردار بلالی با اشاره به نقش شهید حسن طهرانی‌مقدم در ارتقای توان موشکی و موفقیت پیش‌بینی‌های گذشته از زمان آغاز ساخت موشک‌های پیشرفته بیان داشت: «سازه‌های امنی که توان ما را در این جنگ حفظ کرد، حاصل کار و تلاش‌هایی است که از اواخر دهه ۱۳۷۰ به بعد انجام دادیم. همه این اقدامات با این ذهنیت بود که با این دشمنان درگیر خواهیم شد و باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که توان رزم خود را حفظ کنیم.»

به گفته مشاور فرمانده نیروی هوافضای سپاه، بومی‌سازی از همان ابتدا مبنای ارتقای توان موشکی ایران بوده و امروز محصولات موشکی، پهپادی و دیگر تجهیزات راهبردی حاصل توان داخلی است و تحریم‌ها نتوانسته‌اند مانع توسعه این ظرفیت‌ها شوند. وی در تشریح استفاده از تاکتیک‌های مختلف در جنگ‌های اخیر گفت: «در وعده صادق ۱ تعداد زیادی پهپاد فرستادیم؛ هم برای آغاز درگیری و هم برای اینکه خودمان بدانیم فضای عملیات چگونه است و دشمن در برابر آنها چه رفتاری دارد. پهپاد‌ها را فرستادیم و سامانه‌های پدافندی آنها را درگیر کردیم ولی در عملیات‌های بعدی، روش و شکل کار تغییر کرد.»

وی ادامه داد: «در عملیات اخیر علیه موفق‌السلطی در اردن، ابتدا تعدادی از پرتابه‌ها با سامانه‌های پدافندی درگیر می‌شوند و سپس موج آخر می‌رود، در حالی که دیگر چیزی در برابر آن نیست.» وی با اشاره به عملیات روانی دشمن و ضرورت توجه به آن، ادعای رهگیری کامل موشک‌های ایران را نادرست دانست و انتقال مجروحان و کشته‌ها به رامشتاین آلمان و انتشار محدود آمار تلفات از جمله شواهدی دانست که با این ادعا در تعارض است.

سردار بلالی همچنین پنهان‌کردن خسارت هواپیما‌ها و نسبت‌دادن آنها به سوانح یا اجکت خلبانان را نمونه‌ای از عملیات روانی و تلاش برای مدیریت افکار عمومی عنوان کرد. وی در همین رابطه برای پرهیز از گرفتار شدن در تله دشمن گوشزد کرد: «اگر روایت دشمن را مبنا قرار دهیم، او هر مطلبی را مطرح می‌کند. نباید پیش از تحقیق درباره درستی یا نادرستی آن، همان روایت را در مقابل مسئولان خودمان قرار دهیم و بپرسیم چرا این‌گونه عمل کرده‌اید.»

سردار بلالی از دستاورد جدید ایران در هدفگیری اهداف متحرک هم خبر داد و گفت: «یکی از چالش‌های ما در حوزه موشک بالستیک دوربرد، هدف قرار دادن هدف متحرک بود که الحمدلله در چند روز گذشته انجام شده است و موفقیت‌های بیشتری نیز در راه است.»

وی در مورد چگونگی امداد الهی در جنگ، به عملیات اصفهان و دشت مهیار اشاره کرد و گفت: «چند ساعت پیش از آغاز عملیات آنها، در محدوده همان فرودگاه متروکه، ابری آمد و بارندگی شدیدی رخ داد... پس از آن بارندگی شدید، هواپیمای C-۱۳۰ در انتهای باند، هنگام دور زدن متوقف می‌شود و هواپیمای دیگر نیز نمی‌تواند عبور کند؛ عملیات به هم می‌خورد.»

در ادامه، سردار بلالی از تغییر سیاست جنگ روانی ایران خبر داد و گفت به‌جای سیاست تبلیغی نشان دادن توانمندی‌ها، نمایش و رونمایی از تجهیزات، توانمندی‌های موشکی در میدان و در عمل به نمایش گذاشته می‌شوند و جزئیات تسلیحات و نحوه به‌کارگیری آنها در زمان مناسب اعلام خواهد شد، مانند حملاتی که منجربه دور شدن ناو امریکایی شده است. سردار بلالی در ادامه با اعلام حفظ آمادگی کامل در برابر دشمن تأکید کرد که ایران در اعمال قدرت هیجانی عمل نمی‌کند: «با تدبیر عمل می‌کنیم و هیچ عجله‌ای نداریم که همه دارایی‌های خودمان را همین حالا شلیک کنیم. تدبیر ما این است که معلوم نیست این جنگ چند سال طول بکشد. بنابراین، باید برای تداوم آن آماده باشیم.»

وی با توجه به راهبرد اصلی جمهوری اسلامی در جنگ یعنی اخراج امریکا از منطقه و عدم نیاز به سلاح‌هایی خارج از این حوزه بیان داشت: «گاهی درباره موشک‌های قاره‌پیما صحبت می‌شود. ما به آن سمت نرفتیم؛ حضرت آقا اجازه ندادند و فرمودند همین برد ۲ هزار کیلومتری را داشته باشید. اکنون نیز با همین توان کار می‌کنیم. وقتی آنها منطقه ما را ترک کنند و بروند، ما در منطقه خودشان چه کاری داریم؟»