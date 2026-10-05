جوان آنلاین: کافه‌هایی که با رویکرد ابتذال و خروج از چارچوب فعالیت صنفی، اقدام به برگزاری قمار، اجرای موسیقی زنده و استفاده از دی‌جی می‌کنند، زیر ذره‌بین پلیس اماکن قرار گرفته‌اند و در صورت تکرار تخلفات پلمب خواهند شد.

سرهنگ علی رفیعی در نشست خبری با اشاره به گستردگی فعالیت اصناف در تهران اظهار کرد: در پایتخت حدود ۵۰۰ هزار واحد صنفی فعالیت دارند که از این تعداد حدود ۱۵۰ هزار واحد فاقد مجوز هستند. همچنین ۱۷۸ اتحادیه در تهران، شمیران و ری فعالیت می‌کنند و شش مرکز نیز مسئولیت صدور مجوز و نظارت بر فعالیت‌های صنفی را بر عهده دارند. وی با تأکید بر اینکه پلیس در کنار اصناف قرار دارد، افزود: صاحبان واحد‌های صنفی برای فعالیت اقتصادی به امنیت نیاز دارند و پلیس نیز تلاش می‌کند با اجرای طرح‌های مختلف، امنیت محیط کسب‌وکار را تأمین کند.

چرا کافه‌ها پلمب می‌شوند؟

رفیعی درباره پلمب برخی کافه‌ها گفت: دریافت مجوز به معنای مصونیت واحد صنفی از برخورد قانونی نیست و چنانچه واحدی پس از دریافت مجوز، مرتکب تخلف شود، با آن برخورد خواهد شد.

وی یکی از موارد مهم تخلف را اشغال پیاده‌رو و ارائه خدمات خارج از محدوده واحد صنفی عنوان کرد و گفت: در برخی خیابان‌های تهران از جمله سنایی و ایرانشهر، تجمع خودرو‌ها و ایجاد بساط در معابر باعث سد معبر شده‌است. برخی کافه‌ها نیز با اشغال پیاده‌رو برای شهروندان مزاحمت ایجاد می‌کنند.

رئیس اداره نظارت بر اماکن پلیس تهران تأکید کرد: معبر عمومی متعلق به شهروندان است و هیچ واحد صنفی اجازه ندارد فضای مقابل مغازه را اشغال کند. به گفته وی، برخورد با واحد‌های متخلف در مرحله نخست با تذکر، ارشاد و آموزش انجام می‌شود، اما در صورت تکرار تخلف، واحد صنفی پلمب خواهد شد و در صورت ادامه تخلفات، امکان ابطال پروانه کسب نیز وجود دارد.

قلیان و قمار در کافه‌ها

سرهنگ رفیعی درباره تخلفات برخی کافه‌ها نیز گفت: حدود ۲هزارو۵۰۰ واحد صنفی در رسته‌های مختلف کافه فعالیت دارند و ۵۰۰ تا ۶۰۰ کافه نیز در حال طی مراحل دریافت مجوز هستند.

وی با بیان اینکه برخی کافه‌ها کلاً رویکرد ابتذال دارند، افزود: برخی واحد‌ها از چارچوب فعالیت صنفی خود خارج شده و اقدام به عرضه قلیان و برگزاری موسیقی زنده یا استفاده از دی‌جی و ابزار قمار می‌کنند و حتی ممکن است فضای کافه به محلی برای رقص و پایکوبی تبدیل شود که با این موارد برخورد خواهد شد.

نظارت بر خانه‌های مبله

رئیس اداره نظارت بر اماکن پلیس تهران از تشدید نظارت بر مراکز اقامتی خبر داد و گفت: طرح‌های مختلفی برای کنترل این مراکز اجرا می‌شود و در مناسبت‌های خاص، نظارت‌ها افزایش پیدا می‌کند.

وی درباره پلتفرم‌هایی که خانه‌های مبله را به صورت ساعتی اجاره می‌دهند نیز گفت: فعالیت این پلتفرم‌ها از سوی پلیس فتا بررسی می‌شود و در صورت شناسایی تخلف، با متخلفان برخورد خواهد شد.

پایان مهلت به سد معبرکنندگان

رفیعی درباره برخورد با سد معبر نیز گفت: شهرداری متولی اصلی برخورد با سد معبر و دستفروشان است، اما پلیس نیز در این زمینه همکاری می‌کند. وی ادامه داد: در یک ماه گذشته، رفع سد معبر یکی از مطالبات شهروندان بوده است. برای نمونه در خیابان بهشتی برخی نمایشگاه‌داران خودرو اقدام به اشغال خیابان و پیاده‌رو کرده بودند که ابتدا با آنها جلسه برگزار و فرصت لازم برای رفع تخلف داده شد و پس از پایان مهلت، برخورد قانونی صورت گرفت.

عطاری‌های متخلف زیر ذره‌بین

سرهنگ رفیعی از ادامه طرح‌های نظارتی بر عطاری‌ها، قهوه‌خانه‌ها و باشگاه‌های بدنسازی خبر داد و گفت: با توجه به آسیب‌پذیری این صنوف، حدود دو سال است که نظارت بر آنها تشدید شده‌است. در جریان این بازرسی‌ها مشخص شد برخی عطاری‌های متخلف اقدام به فروش مواد روان‌گردان یا مواد مخدر می‌کردند که با آنها برخورد شد.

برخورد با اتباع فاقد مجوز

سرهنگ رفیعی همچنین درباره به‌کارگیری اتباع خارجی در واحد‌های صنفی گفت: اتباع خارجی برای فعالیت در صنوف باید ورود و اقامت قانونی و همچنین مجوز کار داشته باشند.

به‌کارگیری اتباع غیرمجاز در واحد‌های صنفی ممنوع است و با مالکانی که از اتباع فاقد مجوز استفاده کنند، برخورد خواهد شد.

تجمع مشتریان «میلی‌گلد»

سرهنگ رفیعی درباره تجمع اخیر مشتریان مقابل شرکت «میلی‌گلد» نیز گفت: هفته گذشته تعدادی از مشتریان مقابل این واحد صنفی تجمع کردند که موضوع با مسئولان مجموعه مطرح شد. لازم است شرایط و ادعا‌های طرفین بررسی شود تا درباره موضوع تصمیم‌گیری شود.