کد خبر: 1382964
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۰
جامعه » حوادث | انتظامی
رئیس اداره نظارت بر اماکن پلیس پایتخت:

رویکرد برخی کافه‌ها ترویج ابتذال است

1 سرهنگ رفیعی درباره تخلفات برخی کافه‌ها نیز گفت: حدود ۲هزارو۵۰۰ واحد صنفی در رسته‌های مختلف کافه فعالیت دارند و ۵۰۰ تا ۶۰۰ کافه نیز در حال طی مراحل دریافت مجوز هستند. 
 غلامرضا مسکنی
جوان آنلاین: کافه‌هایی که با رویکرد ابتذال و خروج از چارچوب فعالیت صنفی، اقدام به برگزاری قمار، اجرای موسیقی زنده و استفاده از دی‌جی می‌کنند، زیر ذره‌بین پلیس اماکن قرار گرفته‌اند و در صورت تکرار تخلفات پلمب خواهند شد. 
سرهنگ علی رفیعی در نشست خبری با اشاره به گستردگی فعالیت اصناف در تهران اظهار کرد: در پایتخت حدود ۵۰۰ هزار واحد صنفی فعالیت دارند که از این تعداد حدود ۱۵۰ هزار واحد فاقد مجوز هستند. همچنین ۱۷۸ اتحادیه در تهران، شمیران و ری فعالیت می‌کنند و شش مرکز نیز مسئولیت صدور مجوز و نظارت بر فعالیت‌های صنفی را بر عهده دارند. وی با تأکید بر اینکه پلیس در کنار اصناف قرار دارد، افزود: صاحبان واحد‌های صنفی برای فعالیت اقتصادی به امنیت نیاز دارند و پلیس نیز تلاش می‌کند با اجرای طرح‌های مختلف، امنیت محیط کسب‌وکار را تأمین کند. 
 
 چرا کافه‌ها پلمب می‌شوند؟
رفیعی درباره پلمب برخی کافه‌ها گفت: دریافت مجوز به معنای مصونیت واحد صنفی از برخورد قانونی نیست و چنانچه واحدی پس از دریافت مجوز، مرتکب تخلف شود، با آن برخورد خواهد شد. 
وی یکی از موارد مهم تخلف را اشغال پیاده‌رو و ارائه خدمات خارج از محدوده واحد صنفی عنوان کرد و گفت: در برخی خیابان‌های تهران از جمله سنایی و ایرانشهر، تجمع خودرو‌ها و ایجاد بساط در معابر باعث سد معبر شده‌است. برخی کافه‌ها نیز با اشغال پیاده‌رو برای شهروندان مزاحمت ایجاد می‌کنند. 
رئیس اداره نظارت بر اماکن پلیس تهران تأکید کرد: معبر عمومی متعلق به شهروندان است و هیچ واحد صنفی اجازه ندارد فضای مقابل مغازه را اشغال کند. به گفته وی، برخورد با واحد‌های متخلف در مرحله نخست با تذکر، ارشاد و آموزش انجام می‌شود، اما در صورت تکرار تخلف، واحد صنفی پلمب خواهد شد و در صورت ادامه تخلفات، امکان ابطال پروانه کسب نیز وجود دارد. 
 
 قلیان و قمار در کافه‌ها
سرهنگ رفیعی درباره تخلفات برخی کافه‌ها نیز گفت: حدود ۲هزارو۵۰۰ واحد صنفی در رسته‌های مختلف کافه فعالیت دارند و ۵۰۰ تا ۶۰۰ کافه نیز در حال طی مراحل دریافت مجوز هستند. 
وی با بیان اینکه برخی کافه‌ها کلاً رویکرد ابتذال دارند، افزود: برخی واحد‌ها از چارچوب فعالیت صنفی خود خارج شده و اقدام به عرضه قلیان و برگزاری موسیقی زنده یا استفاده از دی‌جی و ابزار قمار می‌کنند و حتی ممکن است فضای کافه به محلی برای رقص و پایکوبی تبدیل شود که با این موارد برخورد خواهد شد. 
 
 نظارت بر خانه‌های مبله
رئیس اداره نظارت بر اماکن پلیس تهران از تشدید نظارت بر مراکز اقامتی خبر داد و گفت: طرح‌های مختلفی برای کنترل این مراکز اجرا می‌شود و در مناسبت‌های خاص، نظارت‌ها افزایش پیدا می‌کند. 
وی درباره پلتفرم‌هایی که خانه‌های مبله را به صورت ساعتی اجاره می‌دهند نیز گفت: فعالیت این پلتفرم‌ها از سوی پلیس فتا بررسی می‌شود و در صورت شناسایی تخلف، با متخلفان برخورد خواهد شد. 
 
 پایان مهلت به سد معبرکنندگان
رفیعی درباره برخورد با سد معبر نیز گفت: شهرداری متولی اصلی برخورد با سد معبر و دستفروشان است، اما پلیس نیز در این زمینه همکاری می‌کند. وی ادامه داد: در یک ماه گذشته، رفع سد معبر یکی از مطالبات شهروندان بوده است. برای نمونه در خیابان بهشتی برخی نمایشگاه‌داران خودرو اقدام به اشغال خیابان و پیاده‌رو کرده بودند که ابتدا با آنها جلسه برگزار و فرصت لازم برای رفع تخلف داده شد و پس از پایان مهلت، برخورد قانونی صورت گرفت. 
 
 عطاری‌های متخلف زیر ذره‌بین
سرهنگ رفیعی از ادامه طرح‌های نظارتی بر عطاری‌ها، قهوه‌خانه‌ها و باشگاه‌های بدنسازی خبر داد و گفت: با توجه به آسیب‌پذیری این صنوف، حدود دو سال است که نظارت بر آنها تشدید شده‌است. در جریان این بازرسی‌ها مشخص شد برخی عطاری‌های متخلف اقدام به فروش مواد روان‌گردان یا مواد مخدر می‌کردند که با آنها برخورد شد. 
 
 برخورد با اتباع فاقد مجوز
سرهنگ رفیعی همچنین درباره به‌کارگیری اتباع خارجی در واحد‌های صنفی گفت: اتباع خارجی برای فعالیت در صنوف باید ورود و اقامت قانونی و همچنین مجوز کار داشته باشند. 
به‌کارگیری اتباع غیرمجاز در واحد‌های صنفی ممنوع است و با مالکانی که از اتباع فاقد مجوز استفاده کنند، برخورد خواهد شد. 
 
 تجمع مشتریان «میلی‌گلد»
سرهنگ رفیعی درباره تجمع اخیر مشتریان مقابل شرکت «میلی‌گلد» نیز گفت: هفته گذشته تعدادی از مشتریان مقابل این واحد صنفی تجمع کردند که موضوع با مسئولان مجموعه مطرح شد. لازم است شرایط و ادعا‌های طرفین بررسی شود تا درباره موضوع تصمیم‌گیری شود.
منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: صنف ، قمار ، موسیقی ، پلیس
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع به مجلس معرفی شد

آمریکا میان پذیرش شکست و بحران اقتصادی

«تورم صفر» در پایتخت آغاز شد

تمام تصمیم‌های حکمرانی اقتصادی از پیوست‌های اجتماعی برخوردار باشند

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر

عقبه‌ی اجتماعی ما و افشاگری مصر و امارات!

تصویر خروج ذلت‌بار آخرین نظامی و هواپیمای ارتش تروریست آمریکا از عراق

پیام تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به عراقچی

لندن باید پاسخگوی مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران باشد/احضار سفیر انگلیس

پدر، عشق، پسر

۳ میلیون سگ ولگرد و ۴۴۵ هزار حیوان گزیدگی خسارت دخالت در حیات وحش

در سایه جنایات نتانیاهو؛ انتخابات رژیم صهیونیستی در بحران

نخبگان زمینه‌ساز پیروزی در جنگ تحمیلی دوم و سوم شدند

مهر هم رسید ولی کتاب درسی نرسید!

این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!

آمریکا ۳۰ سال تهدید کرد؛ وقتی حمله کرد فهمیدیم هیچی نیست

قالیباف به ترامپ: بچرخ تا بچرخیم

اکران خصوصی «جانشین»

پوتین: جهان تاب‌آوری ملت ایران را می‌ستاید 

جنگ «دستور کار» در نیویورک

حملات هوایی و موشکی عربستان به شمال یمن

بازی خطرناک اعراب با گسترش روابط با رژیم صهیونیستی در سایه نسل‌کشی و اشغال

زیر ضرب اطلاعات

جلسه سران قوا برگزار شد

حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت

فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟

خواهر وزیر امور خارجه درگذشت

سوگلی‌های فدراسیون!

۹ کشته در جنایت علیه ۳ خانواده

افتتاح پایگاه آموزش نظامی جان‌فدا در میدان هفت تیر تهران

یک «سپتامبر مشکوک» دیگر در آستانه ۷ اکتبر

این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید

عراق خالی از امریکا در زمین مقاومت

طلا‌های سرنوشت‌ساز

شماره ۷ رونالدو واگذار شد

کالابرگ حریف تورم نمی‌شود

قرائتی: حس پرسشگری را در آینده‌سازان تقویت کنید

تخته‌گاز پارس جنوبی برای تأمین گاز ایران پارسی

اسامی مدال‌آوران ایران تا پایان روز دوازدهم بازی‌های آسیایی

کشور‌های همسایه! تاریخ فراموش نمی‌کند

شدت ناترازی برق با توسعه انرژی‌های نو کاهش یافت

باید از پیروزی بزرگ در برابر آمریکا پاسداری کرد

مردم امریکا حقایق را بشنوند تصمیمات دیگری می‌گیرند

سایه اقتدار ایران بر سرزمین‌های دشمن

وقتی هیچکاک، کاپرا و چاپلین اصالت سرمایه را تحقیر کردند

قرعه مرگبار برای فرنگی و آزاد 

هشدار پژوهشگر صهیونیست درباره نسبت دادن حادثه پرواز فلای دبی به ایران/ با اتش بازی نکنید

غافلگیری‌های فناورانه برای دشمن داریم

توقیف ۲۴ صفحه مجازی اخلالگران بازار ارز

شکاف اجتماعی مسیر دشمن را هموار می‌کند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
فضادادن به دیگری پادزهر خشم اجتماعی
خادم‌اهل بیت که سیدالشهدا (س) قبل از زیارت او را طلبید
از دست بعضی‌ها...
چه خبر است در مدارس انگلیس، فرانسه و ایران؟!
افتتاح پایگاه آموزش نظامی جان‌فدا در میدان هفت تیر تهران
نگاهی به پدیده «یچینگ»/ زن بردگی و رسوایی روی قایق‌های تفریحی
«حاج‌عباس» آن‌که در آغوش نصرالله آرام گرفت
این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!
گفت‌وگوی «جوان» با همسر مهندس شهید سجاد باقری از شهدای جنگ تحمیلی ۴۰روزه
رؤیا‌های فراموش‌شده از جنگ دوازده‌روزه تاکنون!
این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید
فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟
اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر
«انسان‌رسانه» آزاده باید روایت جنگ را در دست بگیرد
گفت‌و‌گو با یکی از فرماندهان حشد الشعبی/ حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار