کد خبر: 1382942
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تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۴
اقتصاد » اخبار کلی

خدمات سامانه حسام رایگان است

3 معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به راه‌اندازی سامانه حسام گفت: در راستای ارتقای شفافیت مالی و سلامت نظام بانکی و پولی کشور، موضوع تعدد حساب‌ها، کاهش حساب‌های مازاد، مبارزه با پولشویی و حساب‌های اجاره‌ای از مباحث مهم مورد توجه بانک مرکزی است.

جوان آنلاین: مسعود پشمچی در حاشیه مراسم رونمایی از سامانه حسام در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از موضوعات مورد توجه، کاهش تعداد حساب‌هایی است که مردم در سیستم بانکی افتتاح کرده‌اند. اکنون بیش از ۶۵۰ میلیون حساب متعلق به اشخاص حقیقی در کشور داریم که این تعداد حساب باید کاهش پیدا کند.

به گزارش ایسنا، وی افزود: سامانه حسام در حقیقت به مردم کمک می‌کند بدون اینکه نیاز به مراجعه حضوری به شعب و بانک‌ها داشته باشند، از طریق درگاه ملی خدمات دولت وارد سامانه شوند و حساب‌هایی را که به نام آنها در شبکه بانکی ثبت شده است، مشاهده کنند. مردم می‌توانند حساب‌های مازادی را که مدنظرشان است، یا حتی ممکن است از وجود آنها باخبر نباشند، مشاهده کنند؛ برای مثال ممکن است به دلایل مختلف، حسابی به نام آنها افتتاح شده باشد. در این شرایط می‌توانند درخواست رسیدگی و مسدود شدن این حساب‌ها را ثبت کنند.

پشمچی با بیان اینکه سامانه حسام که امروز افتتاح شد، کمک شایانی به این موضوع خواهد کرد، گفت: این سامانه از سرگردانی مردم در شعب و بانک‌ها جلوگیری خواهد کرد.

وی درباره رایگان بودن خدمات سامانه حسام نیز اظهار کرد: مسلما، چون این سامانه از سوی حاکمیت ارائه می‌شود، به‌عنوان یک خدمت رایگان است و مردم برای استفاده از آن نباید هزینه‌ای پرداخت کنند. مردم باید به درگاه مراجعه و احراز هویت سطح را انجام دهند و پس از آن می‌توانند از سرویس حسام استفاده کنند.

انتقال سیستمی موجودی حساب‌های مازاد به حساب پایه

پشمچی درباره سازوکار تعیین تکلیف مانده حساب‌هایی که قرار است بسته شوند، گفت: وقتی افراد وارد سامانه می‌شوند، می‌توانند حساب‌های مختلف خود را در آن مشاهده کنند و یکی از این حساب‌ها را به‌عنوان «حساب پایه» تعریف کنند. این حساب در حقیقت به‌عنوان حساب اصلی شخص در شبکه بانکی شناخته می‌شود. حساب‌های دیگری که افراد به‌عنوان حساب مازاد معرفی می‌کنند، در شبکه بانکی و بانک‌های عامل مورد رسیدگی قرار می‌گیرند و اگر از لحاظ قضایی و قانونی مشکلی نداشته باشند، حساب مسدود می‌شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: اگر حساب مازاد دارای موجودی باشد، موجودی آن به‌صورت سیستمی به حساب پایه منتقل خواهد شد.

بیش از ۱۰ حساب؛ نیازمند بررسی بیشتر

پشمچی درباره تعداد حساب‌های بانکی نیز گفت: بانک مرکزی سقف ۱۰ حساب را اعلام نکرده است، اما موضوعی که وجود دارد این است که ۱۰ حساب به‌عنوان آستانه بررسی بیشتر در شبکه بانکی در نظر گرفته شده است. افرادی که بیش از ۱۰ حساب دارند، باید دلایل موجه و متقنی برای داشتن این تعداد حساب داشته باشند.

برچسب ها: سامانه حسام ، بانک مرکزی ، حساب بانکی
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