کد خبر: 1382934
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تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۲۸
اقتصاد » اخبار کلی

قدردانی پاک‌نژاد از کارکنان صنعت نفت

2 وزیر پیشین نفت در پیام خود خطاب به کارکنان، ضمن قدردانی از حمایت رئیس‌جمهوری و تلاش و همراهی کارکنان این صنعت، استمرار تولید، تأمین پایدار انرژی و پاسداری از منافع ملی در شرایط دشوار را حاصل دانش، تجربه، تعهد و ازخودگذشتگی کارکنان صنعت نفت دانست.

جوان آنلاین: در پیام محسن پاک‌نژاد خطاب خانواده صنعت نفت ایران آمده است: اکنون که دوره مسئولیت اینجانب در وزارت نفت به پایان رسیده است، بر خود لازم می‌دانم ضمن تشکر و قدردانی از اعتماد و حمایت‌های رئیس‌جمهوری محترم، از یکایک شما همکاران عزیزم که در این مدت با تلاش، همراهی، همدلی و احساس مسئولیت، بار سنگین خدمت در یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور را بر دوش کشیدید، خاضعانه قدردانی کنم.

در این دوره، صنعت نفت با فراز و فرود‌های زیادی مواجه بود؛ از حمله دشمن متجاوز و شهادت رهبر معظم انقلاب و جمعی از فرماندهان، دولتمردان، دانشمندان و هموطنان عزیزمان تا افزایش محدودیت‌ها و فشار‌های خارجی، پیچیدگی شرایط اقتصادی و تحولات منطقه‌ای و امنیتی. همه اینها مسئولیت ما را برای استمرار تولید، تأمین پایدار انرژی و پاسداری از منافع ملی دوچندان کرد.

در چنین شرایطی، آنچه موجب شد این صنعت همچنان استوار و بی‌وقفه به مأموریت خود ادامه دهد، دانش، تجربه، تعهد و ازخودگذشتگی کارکنانی بود که در جای‌جای این سرزمین، از سکو‌ها و پالایشگاه‌ها تا خطوط انتقال، پایانه‌ها، مناطق عملیاتی و مجموعه‌های ستادی، مسئولانه در میدان ماندند.

در تمام مدت مسئولیتم، پشتوانه اصلی من عنایت خداوند متعال و پس از آن، اعتماد به سرمایه انسانی صنعت نفت و اطمینان به توان متخصصان، مدیران و کارکنان پرتلاش آن بود. اگر توفیقی در پیشبرد امور، عبور از دشواری‌ها و تحقق اهداف حاصل شد، بیش از هر چیز نتیجه کار جمعی و همراهی شما بود.

از همه همکاران، مدیران، پیشکسوتان، متخصصان و به‌ویژه کارکنانی که در دشوارترین شرایط عملیاتی، چراغ تولید و خدمت را روشن نگاه داشتند، سپاسگزارم. همچنین قدردان خانواده‌های صبور کارکنان صنعت نفت هستم که سهمی بزرگ و کمتر دیده‌شده در استمرار این تلاش ملی دارند.

اطمینان دارم صنعت نفت با اتکا به سرمایه انسانی ارزشمند خود، مسیر پیشرفت و سربلندی را با قدرت ادامه خواهد داد.

برای همه شما عزیزان، سلامتی، عزت و توفیق روزافزون آرزو دارم و از همراهی و اعتمادتان در این مدت، صمیمانه سپاسگزارم.

برچسب ها: محسن پاک نژاد ، وزیر نفت ، صنعت نفت
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