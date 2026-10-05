جوان آنلاین: سامانه «حسام» بانک مرکزی با هدف یکپارچه‌سازی مدیریت سپرده‌های بانکی اشخاص حقیقی، شفاف‌سازی جریان‌های مالی و امکان بستن غیرحضوری حساب‌های مازاد و مسکوت رونمایی شد.

به گزارش تسنیم، سامانه «حسام» به عنوان درگاهی واحد طراحی شده است تا به شهروندان اجازه دهد پس از فرآیند احراز هویت، فهرست کامل تمامی حساب‌های خود در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مختلف را به صورت یکجا مشاهده کرده و برای تعیین تکلیف یا بستن حساب‌های غیرضروری و فراموش‌شده اقدام کنند.

گفتنی است انباشت صد‌ها میلیون حساب بانکی پراکنده در شبکه بانکی کشور، علاوه بر ایجاد بار‌های عملیاتی، ریسک‌های حقوقی و مالی متعددی نظیر سوءاستفاده‌های احتمالی یا مشکلات مالیاتی برای شهروندان به همراه دارد. با راه‌اندازی این سامانه، مشتریان شبکه بانکی می‌توانند نسبت به مدیریت حساب‌های خود بدون مراجعه حضوری به شعب بانک اقدام کنند.

لازم به ذکر است، کاربران پس از ورود به سامانه، درخواست بستن حساب‌های مازاد خود را ثبت می‌کنند. این درخواست به صورت الکترونیکی به بانک مربوطه ارجاع شده و پس از بررسی نداشتن تعهدات معوق یا موانع قانونی، حساب بسته شده و مانده‌حساب آن به شماره‌حساب منتخب کاربر که با عنوان حساب پایه و توسط خود متقاضی انتخاب شده است، انتقال می‌یابد.

مراسم رونمایی از این سامانه با حضور رئیس کل بانک مرکزی و اعضای هیات عامل این بانک روز دوشنبه ۱۳ مهرماه در ساختمان میرداماد بانک مرکزی برگزار شد.