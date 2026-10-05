کد خبر: 1382921
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تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۴
بين‌الملل » اخبار كلی

اتمام حجت مقام ارشد یمنی با عربستان

3 سخنگوی جنبش انصارالله یمن در اظهاراتی مسئولیت تشدید تنش در این کشور را متوجه عربستان سعودی دانست.

جوان آنلاین: به نقل از پایگاه خبری العهد، محمد عبدالسلام، سخنگوی جنبش انصارالله و رئیس هیات مذاکره کننده یمن در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: پس از تجاوز سال ۲۰۱۵ و شکست‌های پی‌درپی که حکومت عربستان سعودی متحمل شد، بار دیگر به طور رسمی اعلام می‌کند که تجاوز و محاصره خود را تشدید می‌کند.

به گزارش ایرنا، وی افزود: ریاض پس از تلاش‌های ناموفق برای حفظ وضعیت تجاوز و محاصره در سال‌های گذشته و در حالی که همچنان از پشت پرده بر تمام جزئیات کنترل دارد، امروز، تحت فشار شکست‌های کمپین‌های تبلیغاتی خود، مجبور به حضور در خط مقدم تجاوز به یمن شده است.

عبدالسلام ادامه داد: عربستان مرتکب ده‌ها جنایت شده است و امروز در چندین استان که مورد تجاوز حکومت سعودی قرار گرفته‌اند، با بمباران مناطق مسکونی و محله‌های شهری، شاهد آن بودیم.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین اعلام می‌کنیم که عربستان باید تمام مسئولیت‌ها و پیامد‌های این اقدامات را بپذیرد.

این اظهارات پس از آن بیان شد که درگیری‌ها میان نیرو‌های مسلح یمن و نیرو‌های مورد حمایت عربستان در مناطقی از یمن به ویژه محور تعز تشدید شده است.

این درگیری‌ها با پیشروی نیرو‌های مسلح یمن و عقب نشینی نیرو‌های وابسته به عربستان از چند منطقه همراه بوده است.

برچسب ها: انصارالله ، یمن ، عربستان
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