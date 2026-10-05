منبع نظامی یمنی: پیشروی مزدوران سعودی به سمت ذوباب کذب است

جوان آنلاین: یک منبع نظامی در نیرو‌های مسلح یمن در گفت‌و‌گو با خبرگزاری رسمی «سبأ» اعلام کرد: تبلیغات و ادعا‌های رسانه‌های وابسته به دشمن متجاوز سعودی پیرامون هرگونه پیشروی میدانی به سوی منطقه راهبردی «ذوباب» (مشرف بر باب‌المندب) کذب محض بوده و صحت ندارد.

به گزارش مهر، این منبع نظامی تأکید کرد: شایعه‌پراکنی‌ها و طرح پیروزی‌های موهوم از سوی بوق‌های تبلیغاتی ریاض، صرفاً تلاشی مذبوحانه برای فریب افکار عمومی و سرپوش گذاشتن بر شکست‌های خفت‌بار و پیاپی ائتلاف متجاوز در خطوط نبرد است.

از سوی دیگر یک منبع نظامی یمنی از بیرون راندن مزدوران از منطقه المواسط در استان تعز خبر داد و اعلام کرد: مزدوران ازمنزل منافق خائن رشاد العلیمی در استان تعز بیرون رانده شدند.