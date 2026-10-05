دادگاه تجدیدنظر آمریکا روز دوشنبه رسیدگی به درخواست دولت دونالد ترامپ برای احیای تصمیم لغو بیش از ۲ میلیارد دلار کمک‌هزینه فدرال به دانشگاه هاروارد را آغاز کرد.

جوان آنلاین: از رویترز، دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، روز دوشنبه از دادگاه تجدیدنظر حوزه نخست آمریکا خواست تصمیم دادگاه بدوی درباره لغو بیش از ۲ میلیارد دلار کمک‌هزینه اعطاشده به دانشگاه هاروارد را نقض و تلاش دولت برای قطع این بودجه‌ها را احیا کند.

به گزارش ایرنا، جلسه استماع شفاهی این پرونده در دادگاه مستقر در بوستون از ساعت ۹:۳۰ صبح به وقت شرق آمریکا آغاز شد. نتیجه این رسیدگی می‌تواند مشخص کند که آیا ترامپ می‌تواند از بودجه فدرال به‌عنوان اهرمی برای وادار کردن دانشگاه‌های آمریکا به ایجاد تغییرات استفاده کند یا خیر.

ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید، با استفاده از تحقیق‌های حقوق مدنی، اخراج دانشجویان غیرشهروند، تهدید به لغو اعتبار دانشگاه‌ها و دیگر ابزارها، تلاش کرده است ساختار و سیاست‌های دانشگاه‌های نخبه و دولتی آمریکا را تغییر دهد.

هاروارد یکی از اهداف اصلی این اقدامات بوده و در مقابل، در دادگاه‌ها به‌شدت با دولت ترامپ مقابله کرده و تاکنون در چند پرونده به پیروزی رسیده است.

دادگاه تجدیدنظر همچنین قرار است روز سه‌شنبه به پرونده جداگانه‌ای رسیدگی کند که در آن، دولت ترامپ تلاش کرده بود مانع پذیرش دانشجویان بین‌المللی توسط هاروارد شود.