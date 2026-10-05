سقوط بالگرد نظامی حامل ۳۲ نفر در نیجریه

جوان آنلاین: به نقل از لجیت، فستوس کیامو وزیر توسعه هوانوردی و هوافضای نیجریه امروز دوشنبه اعلام کرد که یک بالگرد نظامی حامل ۳۲ نفر در ایالت اوندو سقوط کرده است.

به گزارش مهر، وزیر توسعه هوانوردی و هوافضای نیجریه گفت که نخستین بار، مسئولان مراقبت پرواز وی را در جریان ماجرا قرار دادند؛ این اطلاع رسانی پس از آن صورت گرفت که بالگرد با شماره NGR ۹۳۱، در ساعت ۹:۱۳ صبح و حین پرواز از بنین به لاگوس، ارتباط خود را از دست داد.

تمام تلاش‌ها برای برقراری ارتباط رادیویی با خدمه بی‌نتیجه ماند. اطلاعات تکمیلی تأیید کرد که این بالگرد در نزدیکی پایگاه نیروی دریایی در «ایگبوکودا» واقع در ایالت اوندو سقوط کرده است.

گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که ۳۲ نفر شامل ۲۵ مسافر و ۷ خدمه در بالگرد حضور داشته‌اند.

لاشه بالگرد پیدا شده و تیم‌های جست‌و‌جو و نجات در محل حادثه مشغول فعالیت هستند.