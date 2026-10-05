هشدار کایا کالاس درباره حملات ترکیبی روسیه

مسئول سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا با صحه گذاشتن بر ادعای اخیر مولداوی مبنی بر این‌که هواگرد‌های روسیه در یک حمله به اوکراین، حریم هوایی این کشور هم‌جوار را نقض کرده‌اند، نسبت به افزایش حملات هوایی روسیه هشدار داد.

جوان آنلاین: کایا کالاس، مسئول سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه در یک نشست خبری با واسیل توفان، نخست‌وزیر مولداوی گفت که روسیه با حملات ترکیبی خود جان افراد را در سراسر اروپا به خطر می‌اندازد.

به گزارش ایسنا، خبرگزاری رویترز گزارش داد که کالاس در بروکسل به خبرنگاران گفت: «اروپا شاهد افزایش حملات ترکیبی روسیه، تلاش‌های آن برای فعالیت‌های خرابکارانه و نقض حریم هوایی در هفته‌های اخیر بوده است. موشک‌ها و پهپاد‌های روسی بار دیگر حریم هوایی مولداوی را نقض کرده‌اند و این کاملا غیرقابل قبول است.»

اظهارات کالاس در پی این مطرح می‌شود که روسیه در ۳۰ سپتامبر یک حمله هوایی گسترده علیه شبکه انرژی اوکراین انجام داد و تاسیسات و زیرساخت‌های برق را اطراف کی‌یف و دیگر مناطق انجام داد. این حمله از سنگین‌ترین حملات ترکیبی علیه زیرساخت‌های انرژی در ماه‌های اخیر بوده است.

وزارت دفاع مولداوی که در غرب اوکراین قرار دارد، گفت که سه پهپاد در همان روز از حریم هوایی آن عبور کرده‌اند.

پیش‌تر نیز فردریش مرتس، صدراعظم آلمان هشدار داده بود که کشورش با حملات ترکیبی بیشتری از سوی روسیه مواجه شده است و وعده داد که در سخت‌ترین زمستان پیش روی اوکراین از زمان آغاز این جنگ در فوریه ۲۰۲۲ به حمایت از اوکراین ادامه خواهد داد.

مقامات آلمانی در مدت اخیر بار‌ها هشدار داده‌اند که روسیه علیه کشورشان یک کارزار حملات ترکیبی پهپادی و سایبری انجام می‌دهد و با خطر ورود به درگیری خشونت‌بار با روسیه مواجه هستند. برلین حمله پهپادی به یک هواپیما در فرودگاه لایپزیگ در ماه اوت که گفته شده بود هواپیمای باری اوکراین است را نیز به مسکو نسبت داده بود.

مسکو ادعای مقامات و رسانه‌های اروپایی مبنی بر قصد ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه برای انجام دادن حملات ترکیبی گسترده علیه کشور‌های ناتو در ۲۰۲۶ را رد کرده است.