یکی از رهبران جنبش حماس در واکنش به شهادت یک فلسطینی در کرانه باختری، جنایات و اعدام‌های میدانی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری را محکوم کرد و گفت این اقدامات نه موجب هراس فلسطینیان، بلکه باعث تقویت پایبندی آنان به مقاومت خواهد شد.

جوان آنلاین: به نقل از وبسایت فلسطین‌آنلاین، عبدالرحمن شِدید از رهبران جنبش مقاومت اسلامی حماس، در بیانیه‌ای اعلام کرد ارتش رژیم صهیونیستی «محمود هانی ادعیس»، ۴۱ ساله و اهل شهر یطا در جنوب الخلیل، را ظهر امروز در ورودی شهرک «بنی‌نعیم» در استان الخلیل به صورت میدانی به شهادت رسانده است.

وی این اقدام را در چارچوب تشدید جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین در کرانه باختری دانست و تأکید کرد چنین جنایاتی هرگز نخواهد توانست فلسطینیان را از ادامه مسیر مقاومت و ایستادگی در برابر اشغالگران بازدارد.

شِدید با تسلیت شهادت ادعیس و دیگر شهدای فلسطینی در نوار غزه و کرانه باختری، تصریح کرد تروریسم رژیم اشغالگر قادر به درهم شکستن اراده ملت فلسطین یا وادار کردن آن به پذیرش کوچ اجباری، چشم‌پوشی از حقوق مشروع و دست کشیدن از سرزمین خود نیست.

این رهبر حماس همچنین از مردم و جوانان فلسطینی در کرانه باختری و قدس اشغالی خواست در برابر تشدید شهرک‌سازی و اقدامات رژیم صهیونیستی برای یهودی‌سازی این مناطق، آمادگی و مقابله خود با حملات نظامیان و شهرک‌نشینان اسرائیلی را افزایش دهند.

وی تأکید کرد سیاست‌های سرکوبگرانه و اقدامات اشغالگران علیه سرزمین و مقدسات فلسطین، به جای تضعیف مقاومت، بر پایداری و عزم فلسطینیان برای دفاع از حقوق و سرزمین خود خواهد افزود.