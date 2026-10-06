دلار تلگرامی قیمت بازار نیست

جوان آنلاین: انتشار روزانه نرخ‌های مختلف دلار در فضای مجازی، به‌تدریج این ذهنیت را ایجاد کرده است هر عددی که در کانال‌ها و صفحات غیررسمی منتشر می‌شود، همان قیمت بازار است، حال آنکه قیمت بازار وقتی دقیق است که پشت آن فرآیند قابل سنجش و راستی‌آزمایی معامله، سفارش و کشف قیمت وجود داشته باشد و صرف انتشار یک عدد، بدون آنکه حجم معامله، تعداد مشارکت‌کنندگان و قیمت‌های قطعی مشخص باشد، برای ساختن چنین تصویری کافی نیست.

بازار ارز حتی در اقتصاد‌های بزرگ نیز الزاماً در یک تالار متمرکز شکل نمی‌گیرد و بخش مهمی از معاملات آن به‌صورت خارج از بورس انجام می‌شود، اما تفاوت مهم در اینجاست که ساختار بازار‌های بزرگ ارز، با وجود غیرمتمرکز بودن، بر شبکه گسترده‌ای از معامله‌گران و واسطه‌های مالی و حجم عظیمی از معاملات واقعی استوار است و داده‌های حاصل از این معاملات نیز در قالب گزارش‌های آماری قابل بررسی قرار می‌گیرد، به‌طوری که بانک تسویه بین‌المللی در پیمایش سال ۲۰۲۵ خود، اطلاعات بازار ارز را از بیش از هزار بانک و معامله‌گر در ۵۲ حوزه قضایی جمع‌آوری کرده و متوسط گردش روزانه معاملات ارز را در آوریل ۲۰۲۵ حدود ۹/۶ تریلیون دلار اعلام کرده است.

همین مثال یک نکته اساسی را برجسته می‌کند که غیرمتمرکز بودن به معنای بی‌قاعده بودن یا بی‌اطلاعی از فرآیند قیمت‌گذاری نیست، بلکه قیمت‌ها از تعامل تعداد زیادی معامله‌گر و معامله واقعی شکل می‌گیرند و برای تحلیل بازار نیز داده‌هایی درباره حجم و ساختار معاملات وجود دارد، حتی در بازار جهانی ارز که بخش عمده آن خارج از بورس انجام می‌شود، بانک تسویه بین‌المللی تأکید می‌کند که بازار از نظر ساختار، غیرمتمرکز و پراکنده است، اما اطلاعات گسترده‌ای برای سنجش ابعاد و رفتار آن گردآوری می‌شود.

مسئله در مورد نرخ‌های منتشرشده در فضای مجازی این است که معمولاً معلوم نیست عدد اعلام‌شده دقیقاً چه چیزی را اندازه‌گیری می‌کند، آیا قیمت خرید است یا فروش، آیا معامله‌ای با همان نرخ انجام شده، حجم معامله چقدر بوده و چند خریدار و فروشنده مستقل در شکل‌گیری آن نقش داشته‌اند، نبود این اطلاعات باعث می‌شود فاصله میان «مظنه» و «قیمت معامله‌شده» از بین برود و یک عدد اعلامی، بدون پشتوانه آماری کافی، به‌عنوان واقعیت قطعی بازار بازنشر شود.

استاندارد‌های بین‌المللی تعیین نرخ مرجع ارز نیز دقیقاً به همین مسئله توجه دارند، صندوق بین‌المللی پول در راهنمای سال ۲۰۲۵ خود تأکید می‌کند که نرخ مرجع باید نماینده بازار باشد و روش محاسبه آن باید بر پایه داده‌هایی انتخاب شود که دقت، شفافیت و ارتباط با بازار را حفظ کنند، این نهاد همچنین هشدار می‌دهد که در بازار‌های کم‌عمق یا پراکنده، اتکا به داده‌های ناقص می‌تواند اعتبار نرخ مرجع را کاهش دهد و انتخاب میان معاملات، میانگین قیمت‌ها، قیمت‌های وزنی، میانه یا مظنه‌ها، نتایج متفاوتی ایجاد می‌کند.

از همین منظر، مسئله فقط یک اختلاف فنی درباره نحوه نامگذاری نرخ دلار نیست، بلکه به اثر اقتصادی انتشار این اعداد نیز مربوط می‌شود، وقتی مخاطب با یک نرخ بالا مواجه می‌شود، اما نمی‌داند این نرخ بر اساس چه مقدار معامله و در چه سطحی از عرضه و تقاضا شکل گرفته، همان عدد می‌تواند به‌عنوان لنگر ذهنی برای معاملات بعدی عمل کند و انتظارات فروشندگان و خریداران را تحت تأثیر قرار دهد، در چنین فضایی، بازنشر یک مظنه بالاتر از معاملات واقعی، حتی بدون آنکه درباره نیت منتشرکننده قضاوت کنیم، ظرفیت ایجاد فشار روانی و کمک به افزایش انتظارات قیمتی را دارد.

مشکل زمانی جدی‌تر می‌شود که چند کانال و صفحه مختلف، اعداد مشابهی را بازنشر کنند و تکرار یک نرخ، جای داده معاملاتی را بگیرد، مخاطب در این حالت با مجموعه‌ای از قیمت‌های مستقل مواجه نیست، بلکه ممکن است با زنجیره‌ای از بازنشر یک مظنه اولیه روبه‌رو باشد، در نتیجه تعداد دفعات انتشار یک عدد نباید با تعداد معاملات انجام‌شده در آن قیمت اشتباه گرفته شود و فراوانی دیده‌شدن یک نرخ در شبکه‌های اجتماعی نیز دلیلی برای اعتبار بیشتر آن نیست.

برای تشخیص قیمت واقعی بازار، حداقل باید امکان بررسی همزمان نرخ خرید و فروش، حجم معاملات، تعداد معاملات، زمان انجام معامله و دامنه مشارکت معامله‌گران وجود داشته باشد، بدون چنین داده‌ای، اطلاق عنوان «قیمت بازار» به یک عدد منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، از نظر اقتصادی نیازمند احتیاط است، زیرا قیمت بازار باید اطلاعاتی درباره برآیند تعامل عرضه و تقاضا در اختیار قرار دهد، نه اینکه صرفاً یک عدد پرتکرار در فضای مجازی باشد.