تداوم صعود آرام بورس در کانال ۷.۷ میلیون واحدی

جوان آنلاین: شاخص کل بورس تهران در جریان معاملات امروز با رشد ۶ هزار و ۸۳۰ واحدی، در سطح ۷ میلیون و ۷۹۰ هزار واحد قرار گرفت تا همچنان کانال ۷.۷ میلیون واحدی را حفظ کند. در کنار شاخص کل، شاخص هم‌وزن نیز با صعود ۲ هزار و ۶۸۹ واحدی از مرز ۲ میلیون واحد فراتر رفت که نشان‌دهنده اقبال بازار به نمادهای کوچک‌تر در کنار سهم‌های شاخص‌ساز است. امروز ارزش معاملات خرد به حدود ۳۶.۸ هزار میلیارد تومان رسید و تعداد معاملات نیز از یک میلیون فقره عبور کرد که بیانگر سطح بالای نقدشوندگی و حضور فعال معامله‌گران است.

در میان نمادهای تأثیرگذار بر شاخص کل، فملی، فارس، تابان، فولاد، تاپیکو، شستا و وغدیر پیشتاز بودند. در فرابورس نیز روند مشابهی حاکم بود و شاخص کل با رشد ۱۲۶ واحدی به ۶۱ هزار و ۹۲۲ واحد رسید که نمادهای مارون، آریا، کگهر، سامان، ومپنا، فجهان و هرمز بیشترین اثر را بر این بازار داشتند.

کارشناسان معتقدند بازار در حال تلاش برای تثبیت در سطوح بالای قیمتی است. اگرچه شاخص کل پس از یک موج صعودی قدرتمند، امروز وارد فاز نوسانی شده و سرعت رشد آن نسبت به هفته گذشته تعدیل یافته، اما تداوم ارزش معاملات ۳۶.۸ همتی و مشارکت بالای معامله‌گران نشان می‌دهد که تقاضا همچنان در بازار جریان دارد. در مجموع، معاملات امروز بازاری مثبت اما با احتیاط بیشتر از سوی معامله‌گران بود که در آن محدوده ۷.۷ میلیون واحدی، به سطح حمایتی مهمی برای کوتاه‌مدت تبدیل شده است.