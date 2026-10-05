آمریکا یک زن را در پرونده مرتبط با چین بازداشت کرد

اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) یک زن ۳۴ ساله در کالیفرنیا را به اتهام آنچه «فعالیت ثبت‌نشده برای دولت چین» و زیرنظر گرفتن پسر لای چینگ‌ته، رئیس جزیره تایوان و خانواده وی خواند، بازداشت کرد.

جوان آنلاین: تارنمای شبکه خبری سی‌ان‌ان در گزارشی نوشت: اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) روز یکشنبه(۱۲ مهر) یک زن ۳۴ ساله اهل کالیفرنیا را بازداشت کرد که به همکاری ثبت‌نشده با دولت چین متهم است. مقام‌های فدرال آمریکا می‌گویند این زن همچنین پسر مقام جزیره تایوان و خانواده او را زیر نظر داشته است.

بر اساس شکایتی که در دادگاه فدرال ثبت شده، وان‌یینگ «هذر» جانگ، ساکن ارواین در کالیفرنیا، پس از سفر به سیاتل در سال گذشته میلادی، یکی از بستگان نزدیک یک مقام دولت تایوان را زیر نظر گرفته است.

در این شکایت که روز شنبه(۱۱ مهر) امضا شده، ادعا شده‌است که مقام‌های چینی از جانگ خواسته بودند درباره این فرد اطلاعات جمع‌آوری و از او عکس تهیه کند. نام این فرد در متن شکایت ذکر نشده است.

اف‌بی‌آی نیز مدعی شد که جانگ، پسر لای چینگ‌ته رئیس جزیره تایوان و خانواده او را زیر نظر داشته است.

سی‌ان‌ان نوشت: کوین هولت مامور ویژه اف‌بی‌آی در متن شکایت مدعی شد جانگ و فردی که در این پرونده از او با عنوان «فرد شماره یک» یاد شده است، اول سپتامبر ۲۰۲۵میلادی(۱۰ شهریور ۱۴۰۴) از لاس‌وگاس به سیاتل پرواز کردند و سپس به خانه این فرد رفتند.

طبق مفاد شکایت، تصاویر دوربین امنیتی یکی از همسایگان نشان می‌دهد جانگ و فرد شماره یک داخل یک خودروی شاسی‌بلند مشکی اجاره‌ای، بیرون خانه فرد مورد نظر منتظر مانده بودند.

در این شکایت آمده است که هنگامی که این فرد و خانواده‌اش به خانه بازگشتند، جانگ و «فرد شماره یک» به‌سرعت داخل خودروی شاسی‌بلند مشکی نشستند، تلفن‌های همراه خود را بیرون آوردند و آنها را به‌گونه‌ای در دست گرفتند که نشان می‌داد در حال عکس‌برداری و یا فیلم‌برداری از خانواده هستند.

این شبکه خبری افزود: مشخص نیست جانگ وکیل دارد یا خیر. شبکه خبری سی‌ان‌ان برای دریافت جزئیات بیشتر با اف‌بی‌آی، وزارت دادگستری آمریکا و سفارت چین تماس گرفته است. چین در حال حاضر تعطیلات یک‌هفته‌ای روز ملی را سپری می‌کند و ادارات دولتی این کشور در این مدت تعطیل هستند.

در این گزارش آمده‌است: براساس سیاست دیرینه «چین واحد»، آمریکا موضع چین مبنی بر اینکه تایوان بخشی از چین است را به رسمیت می‌شناسد.

وزارت دفاع چین و دفتر امور تایوان لای چینگ ته را «ایجادکننده بحران تنگه تایوان» دانستند و سیاست‌های مقام‌های تایوانی را موجب افزایش تنش و بی‌ثباتی در منطقه می‌خوانند.

دولت مرکزی چین از زمان روی کار آمدن تسای اینگ ون از حزب دموکراتیک مترقی در سال ۲۰۱۶(۱۳۹۵ خورشیدی) از گفت‌وگو و ارتباط با تایپه خودداری کرد. پکن که تایوان را بخشی جدایی ناپذیر قلمرو خود می داند، تاکید کرده که در صورت لزوم این جزیره را با زور به دامان خود باز می‌گرداند.