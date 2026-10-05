کد خبر: 1382866
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تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۰
بين‌الملل » اخبار كلی

نواف سلام: اسرائیل باید به‌طور کامل از لبنان عقب‌نشینی کند

نواف سلام «نواف سلام» نخست وزیر لبنان ضمن تاکید بر ضرورت خروج کامل نظامیان اسرائیلی از مناطق تحت اشغال در جنوب لبنان، گفت: عقب‌نشینی اسرائیل را به روند تحویل سلاح‌ها مرتبط نکردیم.

جوان آنلاین: نخست وزیر لبنان ضمن تاکید بر ضرورت عقب‌نشینی کامل رژیم صهیونیستی از مناطق اشغالی لبنان، گفت: مرزهای حاکمیتی، مرزهای شناخته‌شده بین‌المللی ما هستند و اسرائیل باید به طور کامل از آن عقب نشینی کند.

نواف سلام در گفتگو با شبکه خبری «ان بی ان» افزود: چارچوبی که ما در مورد آن بحث می‌کنیم، از نظر من، بر دو اصل اساسی استوار است: عمل متقابل و رویکرد مرحله‌ای. با این حال، آنچه این چارچوب امروز کم دارد، یک جدول زمانی است. می‌خواهم بدانم اسرائیل چه زمانی از مواضعی که اشغال کرده است، عقب‌نشینی خواهد کرد؟ باید یک جدول زمانی وجود داشته باشد تا این چارچوب به گام‌های عملی تبدیل شود که مردم بتوانند آن را ببینند.

سلام افزود: وقتی در مورد عمل متقابل صحبت می‌کنیم، روشن است که صحبت از گسترش اقتدار دولت لبنان بر سراسر کشور با استفاده از نیروهای خود است نه یک تعهد جدید. انحصار سلاح چیزی است که ما در توافق طائف ۱۹۸۹ بر آن توافق کردیم و آن را در قطعنامه‌های بین‌المللی و سپس در اعلامیه ترک مخاصمه در نوامبر ۲۰۱۴ مورد تاکید قرار دادیم و به آن متعهد هستیم.

وی گفت: ما عقب‌نشینی اسرائیل را به روند جمع آوری و تحویل سلاح‌ها مرتبط نکردیم. گسترش اقتدار دولت بر تمام قلمرو لبنان، تعهدی است که ما لبنانی‌ها خودمان قبل از اینکه هیچ طرف خارجی آن را درخواست کند، بر عهده گرفتیم. هیچ توافق پنهانی وجود ندارد. یک الحاقیه امنیتی و نظامی وجود دارد و این ضمیمه‌ها، معمولا، به دلیل ماهیت امنیتی و نظامی خود، همیشه با جزئیات فاش نمی‌شوند.

وی ادامه داد: بگذارید کسی به من بگوید: ما چه تعهد جدیدی داده‌ایم که قبلاً به آن متعهد نبودیم؟ آیا اگر من این چارچوب را تدوین می‌کردم، آن را به همین شکل می‌نوشتم؟ مطمئناً نه. چیزهای زیادی وجود دارد که من به طور متفاوت و واضح‌تری بیان می‌کردم.

سلام خاطرنشان کرد: به عنوان مثال، وقتی متن از استقرار مجدد نیروهای اسرائیلی در خارج از خاک لبنان صحبت می‌کند، من آن را به عنوان عقب‌نشینی کامل به مرزهای شناخته شده بین‌المللی تفسیر می‌کنم.

به نیروی بین‌المللی در جنوب لبنان نیاز خواهیم داشت

نواف سلام به شبکه «ان بی ان» گفت: روزی نیست که تأکید نکنیم که هدف ما خروج کامل اسرائیل از خاک لبنان است.

وی در مورد حضور نیروهای سازمان ملل در جنوب لبنان گفت: دغدغه ما این است که پس از پایان ماموریت «یونیفیل» (نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان) خلائی در جنوب وجود نداشته باشد. ما همچنان به یک نیروی بین‌المللی در جنوب نیاز خواهیم داشت. ممکن است نام آن یونیفیل نباشد؛ ممکن است شکل دیگری داشته باشد که هنوز مشخص نشده است.

او تصریح کرد: من این موضوع را برای آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، توضیح دادم. آنچه برای ما مهم است این است که نیرویی تحت نظارت سازمان ملل متحد و با مجوز شورای امنیت فعالیت کند.

تاکید بر آغاز فصل جدیدی از روابط لبنان با ایران

سلام در ادامه با اشاره به دیدار اخیرش با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران افزود: می‌خواهیم فصل جدیدی در روابط بین لبنان و ایران، بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک باز کنیم.

او خاطرنشان کرد: تاریخچه طولانی روابط بین لبنان و ایران وجود دارد و ما می‌خواهیم فصل جدیدی در این روابط باز کنیم.

برچسب ها: نواف سلام ، لبنان ، جنگ لبنان
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