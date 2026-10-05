کد خبر: 1382861
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تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۷
بين‌الملل » اخبار كلی

مذاکرات تجاری هند و آمریکا به بن‌بست رسید

هند وزیر دارایی هند گفت: مذاکرات تجاری دو جانبه با آمریکا به نقطه‌ای ثابت که نشانگر بن‌بست در مذاکرات است و پیشرفت در آن بسیار دشوار خواهد بود.

جوان آنلاین: نیرمالا سیتارامان اظهار کرد: دادن یا گرفتن امتیاز برای هر دو کشور در این سطح از مذاکرات دشوار خواهد بود.

وی ادامه داد: مذاکرات همچنان ادامه دارد اما رسیدن به یک توافق سخت است زیرا تراز تجاری بین دو کشور به نفع هند بود و کسری آن متعلق به واشنگتن است و هر دو طرف می خواهند این عدم تعادل را کاهش دهند.

دو کشور از فوریه ۲۰۲۵ در حال مذاکره بوده‌اند، واشنگتن به دنبال کاهش کسری تجاری خود است و دهلی نو برای دسترسی بهتر به بازار تلاش می‌کند.

جیمیسون گریر، نماینده تجاری ایالات متحده نیز هفته گذشته پس از دیدار با پیوش گویال، وزیر تجارت و صنعت در ایالات متحده، گفته بود که دستیابی به توافق در دسترس نیست.

وی اعلام کرده بود که واشنگتن و دهلی نو هنوز تا نهایی کردن توافق تجاری خود فاصله زیادی دارند و امکان گفتگوی بین دونالد ترامپ و نارندرا مودی در این زمینه در آینده ای نزدیک بسیار بالاست.

خبرگزاری رویترز نیز نوشت: اظهارات وزیر دارایی هند، قوی‌ترین اذعان عمومی دهلی نو به این موضوع است که مذاکرات در مورد مسائل کلیدی برای دستیابی به توافقی که هر دو کشور از فوریه ۲۰۲۵ با هدف تقویت روابط اقتصادی و حل مسائل دشوار دسترسی به بازار دنبال آن بوده ند، متوقف شده است.

پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، لایحه کنگره را که به او اختیار می‌دهد تعرفه‌هایی تا ۱۰۰ درصد بر کشورهایی که نفت قابل توجهی از روسیه خریداری می‌کنند، از جمله هند و چین، اعمال کند، امضا کرد، دامنه توافق نهایی محدود شده است.

هند، سومین واردکننده بزرگ نفت جهان، در میان بزرگترین خریداران نفت روسیه قرار دارد و به عنوان کمک به مسکو برای مقاومت در برابر تحریم‌های گسترده غرب از زمان آغاز تهاجم تمام عیار خود به اوکراین در سال ۲۰۲۲ تلقی می‌شود.

طبق آخرین داده‌های رسمی هند، ایالات متحده آمریکا مقصد اصلی صادرات هند است و حجم صادرات کالا از آوریل تا اوت امسال به ۴۲.۷۹ میلیارد دلار افزایش یافته است که نسبت به ۴۰.۳۹ میلیارد دلار در سال گذشته افزایش داشته است.

رویترز اوایل امسال گزارش داد که هند و آمریکا نتوانستند به توافق برسند و دهلی نو همچنان به دنبال توافق بهتری بود، در حالی که واشنگتن به دنبال امتیازات بیشتری بود.

آجی سریواستاوا، بنیانگذار اندیشکده ابتکار تحقیقات تجارت جهانی مستقر در دهلی نو و یک مقام تجاری سابق، گفت: هند باید از دادن امتیازات در حالی که توافق تجاری با آمریکا ناتمام مانده است، دست بردارد.

برچسب ها: هند ، امریکا ، بن بست
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