کد خبر: 1382843
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تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۹
بين‌الملل » اخبار كلی

اختلاف ترامپ و دیوان عالی بالا گرفت؛ قضات همسو هم رئیس جمهوری آمریکا را تنها گذاشتند

ترامپ روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز نوشت که دونالد ترامپ در نخستین دوره ریاست جمهوری خود با اضافه کردن سه قاضی به کرسی های قضاوت دیوان عالی نقش مهمی در ایجاد محافظه‌کارترین نهاد قضایی در دهه های اخیر ایفا کرد. با این حال و همزمان با آغاز دوره جدید دیوان عالی، به نظر می‌رسد که او از انتخاب هایش پشیمان شده است.

جوان آنلاین: قضات منصوب ترامپ یعنی نیل گورساچ (Neil Gorsuch)، برت کاوانا (Brett Kavanaugh) و ایمی کونی برت (Amy Coney Barrett) در ماه‌های اخیر برخلاف نظر ترامپ در پرونده های محدود کردن رأی‌گیری پستی، شهروندی از طریق تولد و استقلال بانک مرکزی رای دادند. پیش از آن نیز ۲ نفر از منصوبان او در رای اکثریت دیوان در لغو سیاست تعرفه گذاری او هم نظر بودند.

ترامپ در شبکه‌های اجتماعی نوشت: اینها افرادی نیستند که من برای خدمت در دیوان عالی آمریکا با آنها مصاحبه کردم. ظاهر آنها برخلاف باطن شان است.

وی افزود که دیوان به خاطر "برخی از مخرب‌ترین، مضرترین و خسارت بارترین تصمیم های طول تاریخ کشورمان" در یادها خواهد ماند.

با این حال، خشم ترامپ بر میزان موفقیت دولت او در جلب آراء همسوی دیوان سایه افکنده است. در دوره گذشته، گورساچ و کاوانا هر کدام در شش مورد از هفت پرونده‌ای که مستقیماً مربوط به دولت بود، جانب دولت را گرفتند. برت نیز در پنج مورد از هفت پرونده، جانب دولت را گرفت.

از میان ۹ قاضی دیوان عالی، ۶ قاضی محافظه کار و ۳ قاضی لیبرال است و صدور احکام نیاز به رای موافق دستکم ۵ قاضی این نهاد قضایی دارد. آرای دیوان عالی آمریکا قطعی و لازم‌الاجرا هستند.

برچسب ها: ترامپ ، امریکا ، قضات
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