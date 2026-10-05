جوان آنلاین: مجتبی خالدی، سخنگوی جمعیت هلال احمر در گفتگو با مهر، با اشاره به همکاری مستمر این جمعیت با سازمان هواشناسی اظهار کرد: در حوزه هشدارهای هواشناسی فصلی، ارتباط خوبی با سازمان هواشناسی داریم و اطلاعات روزانه و همچنین پیش‌بینی‌های فصلی را دریافت می‌کنیم تا بر اساس آن آمادگی‌های لازم ایجاد شود.

وی افزود: جلسات هماهنگی در این زمینه به صورت مستمر برگزار می‌شود و ارتباط جمعیت هلال احمر با سازمان هواشناسی برقرار است. حتی در مواردی، وضعیت پیش‌بینی شرایط جوی به صورت آنلاین برای مدیران و مسئولان جمعیت ارائه خواهد شد.

۱۷ نوع تیم عملیاتی در سراسر کشور فعال است

خالدی با اشاره به فعالیت‌های هلال احمر در مواجهه با حوادث ناشی از شرایط جوی گفت: در حوزه امداد و نجات مرتبط با حوادث هواشناسی، حدود ۱۸ فعالیت مختلف در جمعیت هلال احمر دنبال می‌شود که یکی از مهم‌ترین آنها مدیریت امدادرسانی در سیلاب است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۷ نوع تیم عملیاتی در جمعیت هلال احمر ایجاد شده و این تیم‌ها در تمام استان‌های کشور حضور دارند. در گذشته تمرکز بیشتری بر استان‌هایی داشتیم که سابقه بیشتری درگیر شدن با مشکلات جوی داشتند، اما تجربه سیل سال ۱۳۹۸ نشان داد که احتمال وقوع سیلاب در بسیاری از استان‌هایی که پیش از آن کمتر مورد توجه بودند نیز وجود دارد.

تجهیزات امدادی به‌روز و مانورها از مهرماه آغاز شد

سخنگوی جمعیت هلال احمر تصریح کرد: بر همین اساس رویکرد جمعیت تغییر کرد و تیم‌های عملیاتی در تمام استان‌ها شکل گرفتند. تجهیزات این تیم‌ها به‌روز شده و مانورهای آمادگی آنها نیز از اوایل مهرماه آغاز شده است.

خالدی افزود: اسکان اضطراری و توزیع اقلام اضطراری نیز از دیگر بخش‌های این چرخه کامل امدادرسانی است که در جمعیت هلال احمر پیش‌بینی شده است.

آماده‌باش استان‌های شمالی و جنوبی در پی هشدار هواشناسی

وی با اشاره به آخرین هشدارهای سازمان هواشناسی گفت: آخرین هشدار هواشناسی برای جمعیت هلال احمر به صورت هشدار زرد و نارنجی صادر شده و از امروز تا روز سه‌شنبه ادامه خواهد داشت.

خالدی ادامه داد: استان‌های شمالی و جنوبی کشور، به‌ویژه مناطق حاشیه دریای خزر و خلیج فارس، تحت تأثیر این شرایط جوی قرار خواهند گرفت و بر همین اساس، آماده‌باش به تمام استان‌های در معرض خطر اعلام شده است.

مفقودی در کوهستان؛ هلال احمر مسئول مدیریت کلان کوهستان نیست

سخنگوی جمعیت هلال احمر درباره افزایش احتمال مفقودی افراد در مناطق کوهستانی با آغاز فصل سرما و بارش برف گفت: موضوع صعود به ارتفاعات، تعیین مسیرهای صعود و مشخص کردن شرایط و الزامات حضور افراد در کوهستان، در حوزه وظایف فدراسیون کوهنوردی و سایر دستگاه‌های متولی است و جمعیت هلال احمر آمادگی دارد در این زمینه همکاری لازم را انجام دهد.

وی افزود: در بخش امداد و نجات، طبیعتاً بخشی از مسئولیت بر عهده جمعیت هلال احمر است و ما در مواردی که طبیعت‌گردان یا کوهنوردان دچار مفقودی می‌شوند، تیم‌های امداد و نجات را به محل اعزام می‌کنیم.

استفاده از ظرفیت دستگاه‌های همکار برای یافتن مفقودان

خالدی با اشاره به استفاده از زیرساخت‌های موجود برای جست‌وجوی افراد مفقود گفت: تیم‌های امدادی هلال احمر از زیرساخت‌های خود و همچنین اطلاعاتی که از دستگاه‌های همکار، از جمله وزارت ارتباطات، دریافت می‌کنند، برای انجام عملیات جست‌وجو و نجات استفاده خواهند کرد.

وی تأکید کرد: جمعیت هلال احمر در این زمینه آمادگی دارد و اگر لازم باشد، می‌توانیم کمیته‌های مشترکی تشکیل دهیم تا دست‌کم بتوانیم میزان حوادث را کاهش دهیم و مناطق پرمخاطره را شناسایی و اطلاعات آن را در اختیار دستگاه‌های مسئول قرار دهیم.

هلال احمر متولی مدیریت کوهستان نیست

سخنگوی جمعیت هلال احمر خاطرنشان کرد: وظیفه پیدا کردن افراد مفقود در کوهستان به معنای سیاست‌گذاری و مدیریت کلان کوهستان بر عهده جمعیت هلال احمر نیست. ما در محدوده وظایف امدادی خود ورود می‌کنیم و در صورت نیاز، با تجهیزات و تیم‌های تخصصی به افراد گرفتار کمک خواهیم کرد.

خالدی گفت: اینکه جمعیت هلال احمر را متولی مدیریت کوهستان بدانیم، درست نیست؛ با این حال، جمعیت آمادگی دارد در حوزه امداد و نجات، شناسایی مناطق پرخطر و کاهش حوادث، با دستگاه‌های مسئول همکاری کند.