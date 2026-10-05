کد خبر: 1382825
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تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۴
اقتصاد » اخبار کلی

قیمت ۱۲ کالای اساسی «تورم صفر» اعلام شد

کالای اساسی طرح تثبت کالا در تهران کلید خورد و قرار است کالاهای اساسی در ۶ ماه بدون افزایش قیمت ارائه شود.

جوان آنلاین: بعد از بازسازی خانه‌های آسیب دیده از جنگ، شهرداری تهران این بار تصمیم گرفت قیمت ۱۲ قلم کالا را تا پایان سال جاری در میادین میوه و تره بار و برخی از فروشگاه‌های شهروند ثابت نگه دارد.

طرح تثبیت کالا(تورم صفر ) از هفته پیش در تهران آغاز شد و به هر تهرانی با کد ملی محصولات بدون نرخ تورمی داده می‌شود.

شهرداری تهران نرخ کالا را اعلام کرد، برنج پاکستانی سوپر باسماتی (کرنل) به قیمت ۳ میلیون و ۳۵۰ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم، برنج پاکستانی باسماتی ۳۸۶ به قیمت ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم و برنج هندی ۱۷۱۸ به قیمت ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه می‌شود.

گوشت منجمد گوساله و گوشت منجمد گوسفند هر دو با قیمت ۱۵ میلیون و ۴۵۰ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم به فروش می‌رسد.

ماکارونی رشته‌ای با قطر ۱.۲ و ۱.۵ در بسته‌های ۷۰۰ گرمی به قیمت ۷۰۰ هزار ریال، روغن پخت و پز در بطری‌های ۸۱۰ گرمی به قیمت ۳ میلیون و ۳۴۹ هزار و ۸۶۰ ریال و روغن سرخ‌کردنی در بطری‌های ۸۱۰ گرمی به قیمت ۳ میلیون و ۶۱۲ هزار و ۷۳۰ ریال عرضه می‌گردد.

همچنین روغن پخت و پز در بطری‌های ۱۳۵۰ گرمی به قیمت ۵ میلیون و ۴۳۰ هزار و ۸۹۰ ریال و روغن سرخ‌کردنی در بطری‌های ۱۳۵۰ گرمی به قیمت ۶ میلیون و ۴۵ هزار و ۱۶۰ ریال به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

شکر فله با قیمت ۱ میلیون و ۸۵ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم، رطب مضافتی بم سه رچ در بسته‌های ۶۰۰ گرمی به قیمت ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال و سویا در بسته‌های ۵۰۰ گرمی به قیمت ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال فروخته می‌شود.

عدس به قیمت ۱ میلیون و ۹۵۰ هزار ریال، لوبیا چیتی به قیمت ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال، نخود به قیمت ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار ریال، لپه ریز به قیمت ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال و لوبیا قرمز به قیمت ۳ میلیون و ۱۵۰ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد.

برچسب ها: کالای اساسی ، کالای اساسی غیر دولتی ، شهرداری تهران
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