کد خبر: 1382817
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تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۲
ورزش » ساير

برد پرتغال با گلزنی دوباره جانشین رونالدو/ آلمان در حسرت شکست یونان

5 رقابت‌های فوتبال لیگ ملت‌های اروپا با توقف آلمان مقابل یونان و برتری تیم‌های هلند و پرتغال پیگیری شد.

جوان آنلاین: رقابت‌های فوتبال لیگ ملت‌های اروپا در سطح A یکشنبه شب با برگزاری چهار دیدار پیگیری شد.

در یکی از مهمترین بازی‌ها تیم پرتغال به مصاف نروژ رفت و میهمانش را با نتیجه ۲ بر یک شکست داد. در این بازی ژوائو کانسلو (۳۸) و گونچالو راموس (۷۹) برای پرتغال و کریستوفر آیر (۳۶) برای نروژ گلزنی کردند.

این نتیجه در حالی رقم خورد که فرانچسکو کونسیسائو وینگر تیم پرتغال در دقیقه ۸۶ با دریافت کارت زرد دوم از زمین اخراج شد.

این دومین دیدار پیاپی است که پرتغال بدون کریستیانو رونالدو موفق به کسب پیروزی می‌شود. نکته دیگر این است که گونچالو راموس که جانشین رونالدو در ترکیب این تیم شده، هم در دیدار قبلی با دانمارک و هم در دیدار امشب با نروژ گلزنی کرد.

در دیگر بازی از گروه ۴ تیم دانمارک در خانه تیم ولز با تنها گل دقیقه ۷۵ راسموس هویلون از روی نقطه پنالتی پیروز شد.

در جدول رده‌بندی گروه D تیم پرتغال با ۴ برد پیاپی و کسب ۱۲ امتیاز در صدر ایستاده، دانمارک با ۶ امتیاز دوم است و نروژ و ولز نیز با ۳ امتیاز رتبه‌های بعدی را در اختیار گرفته‌اند.

همچنین از گروه ۲ تیم هلند در ورزشگاه فیلیپس با نتیجه ۲ بر یک از سد صربستان گذشت تا یک رد دیگر در کارنامه تیم تحت هدایت ژاوی هرناندز به ثبت برسد. در این بازی کومپاینرز در دقیقه ۳۱ و زیرکزی در دقیقه ۷۲ برای هلند و ستکوویچ در دقیقه ۳۵ برای صربستان گلزنی شدند.

از همین گروه تیم آلمان در خانه یونان به نتیجه‌ای بهتر از تساوی بدون گل دست نیافت و نتوانست شکست چند روز قبل مقابل این حریف را جبران کند.

در جدول رده‌بندی گروه B تیم‌های هلند و یونان با ۸ امتیاز در رده‌های اول و دوم هستند و آلمان با ۵ و صربستان با صفر امتیاز در رده‌های بعدی ایستاده‌اند.

برچسب ها: پرتغال ، فوتبال ، فوتبال اروپا
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