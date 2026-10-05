کاهش ۱۲درصدی ترافیک مهر امسال

جوان آنلاین: سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور درباره آمار تصادفات گفت: در تصادفات نیمه اول سال گذشته، ۳۶۵ نفر در تصادفات جان خود را از دست دادند که ۱۷۲ نفر موتورسیکلت سوار، ۱۴۰ نفر عابرپیاده، ۵۳ نفر راننده خودرو، ۲۵ نفر ترک نشین موتورسیکلت و ۱۷ نفر سرنشین خودرو بودند.

به گزارش ایسنا، وی افزود: در نیمه اول امسال، ۳۰۴ نفر در تصادفات جان خود را از دست دادند که نسبت به سال گذشته شاهد کاهش ۶۱ نفری متوفیان تصادفات هستیم و این یعنی امسال ۱۷ درصد شاهد کاهش تصادفات فوتی بوده ایم.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: متاسفانه باز هم آمار کشته شدگان موتورسوار زیاد است و در ۴۹ درصد از تصادفات منجر به فوت ما در شهر تهران، یک طرف موتورسوار است.

موسوی‌پور گفت: عامل اصلی مرگ موتورسیکلت سواران ضربه مستقیم به سر است که عدم استفاده از کلاه ایمنی باعث این مرگ ها می شود.

وی افزود: ما از نیمه دوم سال ۱۴۰۲ طرح «کلاه ایمنی؛ به عنوان کلاه زندگی» را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادیم و در تمامی مناسبت ها و تجمع ها کلاه ایمنی رایگان به افراد هدیه کردیم که تعداد این کلاه های اهدایی به ۸۰ هزار می رسد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: ۳۵ درصد از علت تصادفات عدم توجه به جلو و ۳۳ درصد هم عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه است.

موسوی‌پور گفت: امسال ترافیک مهر ماه نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد کاهش یافت که این مسئله نتیجه طرح ها وبرنامه ریزی هایی بود که از مردادماه انجام شده بود.