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تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۹
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کرونا همچنان بالاتر از آستانه هشدار بالا/ کودکان؛ ۴۰ درصد موارد مثبت آنفلوانزا در کشور

کرونا مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، آخرین وضعیت موارد عفونت‌های تنفسی در هفته بیست‌وهشتم سال را اعلام و بر لزوم تشدید مراقبت‌های عفونت‌های حاد تنفسی تاکید کرد.

جوان آنلاین: بنابر اعلام مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت و بر اساس داده‌های نظام مراقبت دیده‌وری تنفسی، دو پاتوژن تنفسی (آنفلوآنزا و کووید_۱۹) در هفته بیست‌وهشتم سال جاری (منتهی به ۱۱ مهر)، نسبت موارد دارای علائم عفونت‌های تنفسی در مراجعان سرپایی و بستری به ترتیب «افزایش» و «اندکی کاهش» یافته است؛ به نحوی که ۹.۳  درصد از مراجعین سرپایی دارای علائم شبه آنفلوانزا "ILI" و ۹.۷ درصد از مراجعین بستری دارای علائم تنفسی شدید "SARI" هستند. میزان عفونت‌های تنفسی مراجعان سرپایی و بستری در هفته گذشته به ترتیب۸.۱ و ۱۰.۵ درصد بود.

به گزارش ایسنا، در این نظام مراقبت دیده‌وری، از میان ۲۰۳ نمونه تنفسی اخذ شده از مراجعین با تظاهرات "ILI" یا "SARI"، درصد مثبت از نظر آنفلونزا به ۲.۹ درصد رسیده که این نسبت در هفته مشابه سال قبل ۰.۹ درصد بود.

همچنین نسبت نمونه‌های مثبت از نظر کووید_۱۹ پس از افزایشی سریع در هفته‌های اخیر و رسیدن به اوج ۱۷.۴ در هفته بیست‌وهفتم سال، به ۱۳.۷ درصد کاهش یافته است. این کاهش یک هفته‌ای با توجه به تداوم روند افزایشی نسبت روند سندرم‌های تنفسی، تداوم واریانت غالب کووید_۱۹ "RV.۱" و عدم تغییر قابل‌توجه در نظام دیده‌وری، نیازمند تفسیر محتاطانه بوده و ادامه پایش در هفته‌های آینده برای تعیین تثبیت روند نزولی ضروری است. وضعیت کنونی همچنان بالاتر از آستانه هشدار بالا است و تشدید مراقبت‌های عفونت‌های حاد تنفسی همچنان مورد تاکید ویژه قرار می‌گیرد. این نسبت در هفته مشابه سال قبل ۹ درصد بود.  

براساس داده‌های نظام مراقبت غیردیده‌وری آزمایشگاهی، در هفته بیست‌وهشتم سال جاری، در مجموع ۵۸۴۵ نمونه تنفسی (۹۶.۶ درصد از بیماران بستری اخذ شده) نمونه تنفسی در آزمایشگاه‌های مولکولی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشور آزمایش شده که ۱۵۵ مورد آنفلوانزا مثبت بوده که معادل ۲.۷ درصد است. 

۷۷.۵ درصد موارد مثبت آنفلوآنزا را تایپ B تشکیل می‌دهد و همچنان تایپ غالب به حساب می‌آید. آنفلوآنزا نوع A، تایپ غالب در مقطع زمانی مشابه در سال گذشته بود.

۳۹.۳ درصد موارد مثبت آنفلوانزا به گروه سنی کودکان تعلق دارد؛ ۷.۷ درصد موارد مثبت آنفلوانزا برای گروه سنی کمتر از ۲ سال است. همچنین گروه‌های سنی (۲ تا ۵ سال) و (۶ تا ۱۵ سال) به ترتیب ۱۴.۲ و ۱۷.۴ درصد از موارد مثبت آنفلوآنزا را به خود اختصاص داده‌اند.

دو استان بوشهر و فارس به ترتیب با ۱۸.۷ و ۱۱.۶ درصد موارد مثبت، بالاتر از آستانه هشدار بالا قرار دارند. همچنین دو استان‌ خوزستان و چهارمحال بختیاری با ۷.۳ و کرمان با ۶ درصد موارد مثبت آنفلوآنزا، بالاتر از آستانه هشدار پایین قرار دارند.

در اواخر سپتامبر ۲۰۲۶ ، الگوی گردش پاتوژن های تنفسی در مناطق مختلف جهان همچنان ناهمگون است. در سطح جهانی، فعالیت کووید_۱۹ پایین و نسبتاً در سطح جهانی RSV پایدار باقی مانده است، در حالی که فعالیت آنفلوانزا در برخی مناطق نیمکره شمالی و به ویژه شرق آسیا درحال افزایش است. فعالیت همچنان پایین گزارش می‌شود. در شرق آسیا، افزایش فعالیت آنفلوانزا در کنار افزایش موارد بستری در کره جنوبی، از سیگنال های مهم فعلی برای پایش روند فصل تنفسی محسوب می‌شود. 

در مقطع کنونی، مهم ترین سیگنال منطقه ای، افزایش فعالیت آنفلوانزا در شرق آسیا است. این افزایش در چین و کره جنوبی مشاهده می شود و در کره‌جنوبی با افزایش مستقیم موارد بستری آنفلوانزا همراه بوده است. در مقابل، در همین منطقه، کووید_۱۹ پایین‌تر از آنفلوانزا قرار دارد؛ هرچند در کره‌جنوبی، درصد مثبت شدن و همچنین بستری کووید_۱۹ افزایش نشان داده است.

در نیمکره غربی، الگو متفاوت است؛ در آمریکا فعالیت کووید_۱۹ هنوز RSV بالاست، در عین حال روندی نزولی دارد؛ اما فعالیت آنفلوانزا و همچنان پایین باقی مانده است؛ در انگلستان، نسبت مثبت شدن هر سه پاتوژن همچنان در سطوح پایین یا پایه قرار دارند، هرچند کووید_۱۹ و آنفلوانزا هر دو در حال افزایش هستند.

بنابراین، برای پایش ایران در هفته های پیش رو، پایش همزمان روند کووید_۱۹ و آنفلوانزا، همراه با تعیین تایپ و ساب‌تایپ آنفلوانزا و واریانت‌های کووید_۱۹، اهمیت بیشتری از اتکا به یک شاخص منفرد دارد. افزایش فعلی آنفلوانزا در شرق آسیا، به ویژه با توجه به افزایش موارد بستری در کره جنوبی، یک سیگنال قابل توجه برای آمادگی و پایش نزدیک‌تر فصل تنفسی در ایران است؛ اما از این داده ها نمی توان زمان یا ارتفاع موج آینده ایران را به طور دقیق پیش بینی کرد. البته بالا بودن نسبت یک واریانت در نمونه های مثبت کووید- ۱۹ می‌تواند به نفع طولانی شدن فاز صعودی موج در کشور باشد.

سازمان جهانی بهداشت، واریانت‌های PQ.۱۶.۱.۱، NB.۱.۱.۱، XFG و BA.۳.۲ را رصد می‌کند. داده‌های منتهی به ۱۶ اوت نشان می‌دهد XFG حدود ۴۱ درصد از توالی شناسایی شده را تشکیل داده و پس از آن NB.۱.۸.۱ و PQ.۱۶.۱.۱ به ترتیب با ۱۷ و ۱۵ درصد در جایگاه بعدی قرار دارند. 

برچسب ها: کرونا ، وزارت بهداشت ، بیماری های واگیردار
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