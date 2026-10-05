تدوام حملات رژیم صهیونیستی به غزه

رژیم صهیونیستی در راستای تداوم نقض آتش بس غزه، مناطق مختلف آن از جمله اردوگاه آوارگان البریج را هدف حمله قرار دادند.

جوان آنلاین: ارتش رژیم صهیونیستی چند ساختمان‌ مسکونی را در بخش شرقی غزه تخریب کرد و پس از آن انفجارهای مهیبی رخ داد، در حالی که هواپیماهای شناسایی به طور گسترده بر فراز شهر پرواز می‌کردند.

خودروهای نظامی و پهپادهای کوادکوپتر نیروهای اشغالگر محله «التفاح» و اردوگاه آوارگان حلاوه را هدف حمله قرار دادند و همزمان با آن مناطق شمال و شرق «بیت لاهیا» شاهد آتش سنگین و حملات توپخانه‌ای بود.

همچنین بخش شمالی اردوگاه البریج در مرکز غزه، شاهد تخریب ساختمان‌های مسکونی بود که منجر به انفجار مهیبی شد.

در خان یونس، بالگردهای اسرائیلی به مناطق شرقی شهر شلیک کردند و همزمان با آن، همان مناطق با توپخانه سنگین هدف قرار گرفتند. نظامیان اسرائیلی همچنین به مناطق اطراف شهرک حمد در شمال شهر آتش گشودند.

گفتنی است که از زمان اعلام آتش بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵(۱۹ مهر ۱۴۰۴) تاکنون یک هزار و ۴۵۴ فلسطینی شهید و ۵ هزار و ۹۰ نفر دیگر مجروح شدند. همچنین در این مدت پیکر ۸۳۵ شهید زیر آوار یافت شد.

با احتساب این شهدا، شمار کلی شهدای غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳(۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون به ۷۴ هزار و ۲۳۷ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۲۰۶ نفر رسید.