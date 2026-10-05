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تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۲
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موج جدید بارش‌ها از روز سه‌شنبه ۲۳ استان را فرا می‌گیرد

بارش‌ یک مقام مسئول سازمان هواشناسی گفت:با ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز سه‌شنبه (۱۴ مهر)، در ۲۳ استان رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید مورد انتظار است و این شرایط تا روز چهارشنبه ادامه دارد.

جوان آنلاین: صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی با تشریح آخرین پیش‌بینی وضعیت آب‌وهوای کشور، اظهار کرد: امروز (دوشنبه، ۱۳ مهر) در شرق و جنوب شرق کشور افزایش وزش باد و خیزش گردوخاک انتظار می‌رود.

وی افزود: در گیلان، غرب مازندران و برخی نقاط واقع در دامنه‌های زاگرس مرکزی شامل کرمانشاه، ایلام و لرستان نیز افزایش ابر، وزش باد و رگبار پراکنده رخ می‌دهد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: روز سه‌شنبه (۱۴ مهر) با گذر سامانه بارشی از شمال غرب، در مناطقی از آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، ارتفاعات زاگرس مرکزی، البرز غربی و گیلان، بارش، وزش باد و رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

وی یادآور شد: روز چهارشنبه (۱۵ مهر) نیز در مناطقی از غرب و شمال غرب، دامنه‌های جنوبی البرز واقع در قزوین، البرز و تهران، همچنین گیلان و مازندران، بارش و رگبار و رعدوبرق رخ خواهد داد.

ضیائیان ادامه داد: روز پنجشنبه (۱۶ مهر) در مناطقی از سواحل دریای خزر، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی افزایش ابر و رگبار پراکنده رخ می‌دهد.

وی درباره وضعیت جوی پایتخت نیز اظهار کرد: آسمان تهران امروز (۱۳ مهر) کمی ابری تا قسمتی ابری خواهد بود و در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و افزایش باد پیش‌بینی می‌شود. حداقل دمای تهران ۱۹ و حداکثر دمای آن ۲۷ درجه سانتیگراد خواهد بود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی نسبت به رگبار و رعدوبرق، گفت: براساس این هشدار، امروز در نیمه شمالی آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی، جنوب کرمانشاه، شمال ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، غرب و مرکز اصفهان، مرکز، جنوب و جنوب‌غرب کرمان، شرق و شمال هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان، وقوع رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود.

وی تصریح کرد: در برخی نقاط این مناطق نیز احتمال وقوع گردوخاک وجود دارد و لازم است شهروندان نسبت به شرایط ناپایدار جوی توجه داشته باشند.

ضیائیان افزود: این شرایط جوی روز سه‌شنبه (۱۴ مهر) نیز در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، شمال ایلام، همدان، مرکزی، لرستان، زنجان، قزوین، غرب اصفهان، گیلان، اردبیل، مرکز، جنوب و جنوب‌غرب کرمان، شرق و شمال هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان و همچنین ارتفاعات استان‌های تهران و البرز ادامه خواهد داشت.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، روز چهارشنبه (۱۵ مهر) نیز در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، مازندران، کردستان، زنجان، قزوین، کرمانشاه، همدان، مرکزی، مرکز، جنوب و جنوب‌غرب کرمان، شرق هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان و همچنین ارتفاعات استان‌های البرز، تهران و سمنان، این شرایط جوی دور از انتظار نیست.

برچسب ها: بارش‌ها ، باران ، هواشناسی
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