جوان آنلاین: همایون شجریان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: «بعد از مدتی دوری چند روز دیگر دوباره روی صحنه خواهیم بود.

به گزارش ایسنا، خوشحالم که برای اولین بار خبر کنسرت تازه را با شما در میان می‌گذارم؛ اجرایی با نام «هرجا که تویی» که این روز‌ها همراه با گروه سیاوش مشغول تمرین و آماده شدن برای آن هستیم.

اجرا‌ها از چهارشنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ در شهر شیراز آغاز می‌شوند و فروش بلیت از فردا سیزدهم مهرماه شروع خواهد شد. «هرجا که تویی» برای من فقط نام این کنسرت نیست؛ یادآور این است که فاصله‌ها همیشه آن‌قدر که به نظر می‌رسند دور نیستند. گاهی یک صدا یک همراهی یا یک دست یاری می‌تواند راهی باز کند و آدم‌ها را به هم نزدیک‌تر کند.»

مجری این پروژه موسسه فرهنگی هنری همایون شجریان، مدیر برنامه سحر فروزان و نوازندگان گروه سیاوش نیز آزاد میرزاپور عود، حسین رضایی نیا دف، مهیار طریحی سنتور، رادمان توکلی تار، مهرزاد اعظمی‌کیا کمانچه و مرتضی مومنیان تنبک اعلام شده‌اند.

طراحی و کارگردانی صحنه نیز با رضا موسوی، مهندسی صدا با کاوه عابدین، مدیر اجرایی با محسن فتاحی، عکس با افسانه شجریان و گرافیک با مرکز مدیریت رسانه فراهنگ است.

طراحی نور را امیر حسین سیر عهده دارد. مستند با علی خمسه، محمد تقوی است و روابط عمومی علیرضا سعیدی است. نگین شکیبا دستیار کارگردان، و مرجان معصومی علی، هزارخانی، علیرضا کبریایی گروه صدا هستند.

همایون شجریان آخرین بار در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ در سالن وزارت کشور روی صحنه رفت و پس از آن تور کنسرت‌های خارج از کشور خود را آغاز کرد و از آن پس تاکنون کنسرت رسمی در ایران برگزار نکرده است.