رئیس جمهوری در حکمی حمید بورد را به عنوان سرپرست وزارت نفت منصوب کرد

رئیس جمهوری در حکمی ضمن پذیرش استعفای محسن پاک نژاد از سمت وزارت نفت، حمید بورد را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد.

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان یکشنبه شب ۱۲ مهر ۱۴۰۵ در حکم انتصاب حمید بورد به عنوان سرپرست وزارت نفت تصریح کرده است: انتظار دارد با اتکال به خدای متعال در چهارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم انداز، سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری (قدس السره الشریف) و برنامه هفتم پیشرفت با رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی و تعامل با هیئت محترم وزیران در تحقق اهداف دولت و حل مشکلات کشور مجدانه بکوشید.

متن حکم رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای حمید بورد

به استناد اصل ۱۳۵ قانون اساسی و نظر به مراتب تعهد، شایستگی و سوابق اجرایی جناب عالی، ضمن پذیرش استعفای جناب آقای محسن پاک نژاد، به موجب این حکم به عنوان سرپرست وزارت نفت منصوب می‌شوید.

انتظار دارد با اتکال به خدای متعال در چهارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم انداز، سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری (قدس السره الشریف) و برنامه هفتم پیشرفت با رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی و تعامل با هیئت محترم وزیران در تحقق اهداف دولت و حل مشکلات کشور مجدانه بکوشید.

توفیقات روز افزون آن جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند متعال خواستارم

مسعود پزشکیان

رئیس جمهور