کد خبر: 1382746
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تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۸
بين‌الملل » اخبار كلی

حمله هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

3 جنگنده‌های رژیم صهیونیستی یکشنبه شب شهرک حداثا در جنوب لبنان را بمباران کردند.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری لبنان، ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه جنایات خود علیه مردم لبنان و نقض آتش بس، شامگاه امروز شهرک حداثا در منطقه بنت جبیل را بمباران کردند.

به گزارش ایرنا، تاکنون از میزان خسارات و تلفات احتمالی این حمله گزارشی منتشر نشده است.

رژیم صهیونیستی از دوم مارس (۱۱ اسفند ۴۰۴)، حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند و همچنان بخش‌هایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.

در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی در اوایل تیر ۱۴۰۵ با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان رژیم اسرائیل و حزب‌الله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.

در عین حال، تل‌آویو تاکنون از اجرای کامل تعهدات خود خودداری کرده و همزمان به حملات و تخریب مناطق مسکونی، به‌ویژه در نواحی مرزی جنوب لبنان ادامه داده است.

رژیم اسرائیل طی ماه‌های اخیر با تداوم حملات و تجاوز‌های نظامی به جنوب لبنان، بار‌ها حاکمیت این کشور را نقض کرده و خسارت‌های انسانی و زیرساختی گسترده‌ای به بار آورده است.

برچسب ها: حمله هوایی ، رژیم صهیونیستی ، جنوب لبنان
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