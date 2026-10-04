جوان آنلاین: جان کندی، سناتور جمهوری‌خواه ایالت لوئیزیانا، در گفت‌و‌گو با برنامه «میت د پرس» شبکه ان‌بی‌سی نیوز گفت که در حال بررسی احتمال نامزدی خود برای ریاست‌جمهوری آمریکا در انتخابات سال ۲۰۲۸ است.

به گزارش ایرنا، کریستن ولکر، مجری برنامه، از کندی پرسید آیا به نامزدی برای ریاست‌جمهوری فکر می‌کند که او پاسخ داد: «بله.»

کندی گفت: «برنامه فعلی من این است که برای انتخاب مجدد به سنا نامزد شوم، اما همان‌طور که پیشتر گفته‌ام، اگر احساس کنم دیگر نمی‌توانم در سنا موثر باشم، نامزدی برای ریاست‌جمهوری را بررسی خواهم کرد.»

وی در عین حال تاکید کرد که هنوز تصمیمی برای ورود به رقابت‌های ریاست‌جمهوری نگرفته است.

کندی اظهارداشت: «در جناح خودم، اگر یک مشت آدم نالایق وارد رقابت شوند و من فکر کنم یکی از آنها ممکن است پیروز شود و معتقد باشم که می‌توانم بهتر از آنها عمل کنم، آن وقت نامزدی را بررسی می‌کنم. اما در حال حاضر برای انتخاب مجدد به سنا نامزد می‌شوم.»

وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه چرا رای‌دهندگان باید او را به جای جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، انتخاب کنند، از اظهارنظر درباره ونس خودداری کرد و گفت: «من قرار نیست درباره نامزد احتمالی دیگری صحبت کنم. هنوز در آن مرحله نیستم.»

کندی همچنین گفت که به نظر او، وجود فهرست گسترده‌ای از نامزد‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ برای هر دو حزب خوب خواهد بود.

جی‌دی ونس به‌طور گسترده به عنوان یکی از چهره‌های احتمالی جمهوری‌خواهان برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ مطرح است.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، پیش‌تر از ونس و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، به عنوان گزینه‌های احتمالی برای جانشینی خود نام برده بود.

پیش‌تر ان‌بی‌سی نیوز گزارش داده بود که پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، درباره احتمال نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ صحبت کرده است.